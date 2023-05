L’or noir cède la place à l’hydrogène et à l’ammoniac au congrès d’Energy NL

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a mis fin à un moratoire sur la production d’énergie éolienne, le printemps dernier, et 19 sociétés tentent actuellement de construire d’immenses parcs éoliens pour alimenter des usines d’hydrogène et d’ammoniac.

Mardi matin, huit entreprises, chacune proposant son propre mégaprojet, ont fait le point devant les 600 personnes rassemblées au palais des congrès de Saint-Jean.

Ces projets pourraient produire entre 250 et 3000 mégawatts d’électricité. Par comparaison, le barrage de Muskrat Falls, au Labrador, produit 824 mégawatts. Les investissements possibles s’élèvent à des dizaines de milliards de dollars, selon les promoteurs. Des milliers de travailleurs seraient nécessaires.

Il y a vraiment beaucoup d’animation ici cette année , affirme Charlene Johnson, présidente-directrice générale d’Energy NL, l’association commerciale des entreprises de ressources naturelles de la province. Il ne nous reste plus de billets depuis quelques semaines.

Come By Chance

Le gouvernement provincial n’a pas encore octroyé de permis d’utilisation de terres de la Couronne. Il n’a terminé aucune étude environnementale. Cependant, les promoteurs de certains projets promettent d’être fonctionnels d’ici 2026, un calendrier très ambitieux.

Au total, 24 projets sont à l’étude par le ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie. L’analyse des projets se fait en deux phases. Les candidatures retenues pour la deuxième phase seront connues dans les deux prochaines semaines , selon le ministre responsable du dossier, Andrew Parsons.

Il faut y aller rapidement, mais il faut aussi s’assurer qu’on se crée cette nouvelle industrie de la bonne façon , affirme le ministre, qui reconnaît que plusieurs pays tentent en même temps d'établir une industrie d'hydrogène et d'ammoniac. Mon objectif, c’est le succès à long terme du secteur.

Qu'est-ce que l'hydrogène vert?

L’hydrogène vert est le dihydrogène (H2) produit en utilisant de l’électricité à faible empreinte carbone, comme l’énergie éolienne. Sa production consiste à faire passer un courant électrique dans l’eau (H2O) afin de décomposer ses molécules et d’en extraire l’hydrogène.

L’hydrogène est ensuite utilisé pour en faire de l’ammoniac (NH3), qui est plus dense que l’hydrogène et donc relativement plus facile à transporter. Ce processus consiste à extraire de l’azote de l’air et à le combiner avec l’hydrogène.