Collision à Rivière-au-Renard : la cause remise le 15 juin

C’était le retour en cour aujourd’hui pour Simon Dufort-Chouinard et son père, Marc-Jules Chouinard, tous deux impliqués dans une collision mortelle survenue le 10 mai dans le secteur Rivière-au-Renard, à Gaspé.

Simon Dufort-Chouinard, 18 ans, fait face à deux chefs d’accusation pour conduite dangereuse ayant causé la mort de Gabriel Noël, 19 ans, et de Dylan Samuel-Francoeur, 18 ans, de Gaspé.

Marc-Jules Chouinard, 48 ans, est accusé de conduite dangereuse.

Les deux hommes devaient subir ce matin leur enquête pour remise en liberté au palais de justice de Percé.

La cause a été encore une fois remise au 15 juin. Les deux hommes demeurent détenus d’ici là.

Tout indique que l’enquête sur remise en liberté de Marc-Jules Chouinard sera entendue à ce moment-là. Il se pourrait par contre que l’enquête de Simon Dufort-Chouinard soit repoussée à une date ultérieure.

L'avocate de Simon Dufort-Chouinard explique que le DPCP n'a pas encore terminé la transmission de la preuve. Photo : Radio-Canada

Arianne Cayer, avocate de Simon Dufort-Chouinard, explique que la défense est toujours en attente de la divulgation complète de la preuve.

L’enquête se poursuit, selon la procureure de la Couronne, Isabelle Gavioli. C’est un dossier complexe, on veut prendre le temps de bien faire les choses , ajoute Me Gavioli.

L’audience s’est de nouveau déroulée par visioconférence.

Comme la dernière fois, la famille et des proches des deux victimes de la violente collision, survenue à Rivière-au-Renard, le 10 mai dernier, s’étaient déplacés, mardi matin, au palais de justice de Percé.

Cette nouvelle remise a été une déception pour la famille et les amis dans l’assistance. C’était des fils, c’était des frères, c’était des amis. C’était deux personnes importantes à Rivière-au-Renard. C’est décâlissant. Ça n’arrête pas d’être remis , a indiqué une amie, Marie Pierre Lecompte, à la sortie de l’audience.

De nombreux amis et des membres de la famille s'étaient à nouveau déplacés, mais l'audience a eu lieu par visioconférence. Photo : Radio-Canada

Le tribunal a par ailleurs accepté de lever l’ordonnance de non-communication entre le père et le fils.

On ne pense pas que cela va nuire à l’enquête , a assuré l’avocate de la Couronne.

Cette décision a été mal accueillie par certaines proches des victimes. On ne peut plus leur parler à Dylan et à Gabriel , a commenté la soeur d'une des deux victimes, Jessica Samuel-Francoeur.

Le DPCP indique qu’aucun dossier sur une autre personne impliquée dans la collision ne lui a été remis par la Sûreté du Québec.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau.