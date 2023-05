Le projet de Medway pourrait rendre la circulation moins fluide à Rivière-du-Loup

Avec l'afflux de locataires, de travailleurs et de clients qui se rendront au nouveau complexe santé lorsqu'il sera en service, le nombre de véhicules qui passent chaque heure aux intersections Frontenac/Saint-Louis, Saint-Louis/Lafontaine et Lafontaine/Hôtel-de-Ville pourrait augmenter sensiblement. Selon l'étude menée par la firme Services EXP, les impacts se feraient particulièrement sentir à l'heure de pointe de l'après-midi.

À titre d'exemple, la firme évalue que 261 véhicules de plus passeront par l'intersection du boulevard de l'Hôtel-de-Ville et de la rue Lafontaine chaque fin d'après-midi, soit environ 19 % de plus qu'actuellement. Cet afflux supplémentaire pourrait produire une file d'attente de plus de 200 mètres qui irait jusqu'à l'intersection des rues Saint-Louis et Lafontaine.

L'étude de Medway et de la ville de Rivière-du-Loup s'est attardée à 4 intersections du centre-ville. Photo : Radio-Canada

Pour limiter les impacts sur la circulation, la firme d'expert propose de revoir la séquence des feux de circulation dans ce secteur. La création d'une voie de circulation qui permettrait de tourner à gauche sur le boulevard de l'Hôtel-de-Ville est également souhaitable, selon les conclusions du rapport.

Statu quo à la Ville de Rivière-du-Loup

Pour le moment, la Ville de Rivière-du-Loup n'a pas souhaité accorder d'entrevue pour commenter ces résultats.

Le directeur des communications, Pascal Tremblay, confirme cependant par écrit qu'une partie de l'étude, soit 12 000 $, a été payée par la Ville. Du même souffle, il ajoute que les élus n'entendent pas faire de changement à court terme.

« Toutes les solutions pertinentes seront prises en compte lorsque le chantier sera terminé et que nous en serons à refaire les rues du centre-ville d’ici quelques années. » — Une citation de Pascal Tremblay, directeur des communications, Ville de Rivière-du-Loup

À l'instar de la Ville, Medway n'a pas voulu faire d'entrevue au sujet des conclusions de l'étude qu'elle a commandée.

Augmentation du nombre d'appartements

Par ailleurs, l'entreprise Medway a revu à la hausse le nombre de condos locatifs qui seront disponibles dans son édifice de la rue Saint-Louis. Un plus grand nombre de logements d'une chambre seront disponibles. Cette réorganisation, qui ne modifiera pas la hauteur du projet, fera passer le nombre de condos locatifs de 137 à 154.

Rappelons que l'édifice de neuf étages accueillera le CLSC et un groupe de médecine familiale. Les condos locatifs se retrouveront dans les six étages supérieurs du bâtiment.