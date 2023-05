Parmi les milliers de familles évacuées, de nombreuses sont francophones et envoient leurs enfants dans des écoles du CSAP.

Le directeur de l'École secondaire du Sommet, Joël Arsenault, rapporte qu’au lendemain des évacuations causées par le feu de forêt de Tantallon, le tiers des élèves de son école étaient absents.

Ça fait environ 235 élèves sur une population de 665 , dit-il.

On a beaucoup beaucoup de familles déplacées en raison des évacuations et certaines familles ont déjà la confirmation que la maison est perdue.

Plus d'une dizaine de maisons ont été complètement brulés par le feu de forêt à l'ouest d'Halifax, comme celle-ci dans le quartier de Westwood. Photo : Radio-Canada / Mary-Catherine McIntosh

Besoins nombreux

Devant autant de besoins, l'école a voulu faire sa part pour aider en offrant d’une part les repas et les collations aux jeunes déplacées, mais aussi du matériel scolaire et le nécessaire de toilette pour les jeunes qui voudraient se doucher à l’école.

« On a eu un message d'un parent reconnaissant de l'offre du diner gratuit nous exprimant que de préparer des lunchs de la chambre d'hôtel ce n’est pas évident. » — Une citation de Joël Arsenault, directeur de l'École secondaire du Sommet

Joël Arsenault, directeur de l'École secondaire du Sommet, tente du mieux qu'il peut d'aider les familles déplacées dont les enfants fréquentent son école. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

La plupart des gens se sont fait une valise ou peut-être un sac, mais ils ont oublié des choses , remarque Joël Arsenault.

Donc on prête des ordinateurs portables à ceux qui ont laissé les leurs à la maison, on est en train de donner des bouteilles en plastique [...] et il y a des familles qui ont d'autres besoins.

Sauver le bal des finissants

Le directeur évoque entre autres les besoins d’une douzaine de finissants qui n’ont plus accès à leur tenu pour leur bal prévu vendredi.

Je reçois déjà des courriels de personnes qui ont des robes qui pourraient prêter ou donner pour pouvoir offrir ça aux finissants pour ce vendredi , indique le directeur.

Malgré tout, beaucoup de jeunes se demandent s'ils ont perdu leur maison et certains ne sont pas près de revenir à l'école parce que leur famille a trouvé refuge chez des amis ou de la famille ailleurs dans la province, aussi loin qu'au Cap-Breton.

Ce n’est vraiment pas évident , admet le directeur.

C’est lourd dans l’école, on peut ressentir qu’il y a cette tension-là, cette incertitude, mais les gens sont là pour écouter et appuyer comme on peut.

Communauté à la rescousse

Cet élan de solidarité dépasse de loin les murs de l’école du Sommet, puisque le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) a lancé une campagne pour amasser des dons pour les sinistrés.

Gabrielle Lambert, de groupe École Plus, organise une collecte de dons dans les écoles francophones de la Nouvelle-Écosse pour aider les communautés touchées par les feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez

À peine annoncée, la communauté a commencé à répondre à l'appel comme en témoigne Gabrielle Lambert du groupe École Plus qui organise la collecte.

On a déjà reçu des dons dans quelques écoles , dit-elle.

Ça permettra [aux familles déplacées] de se reconstruire et d’aller chercher les choses dont elles ont besoin.

Des dons amassés par le CSAP pour aider les familles déplacées dont les élèves fréquentent une des écoles francophones. Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez

Gabrielle Lambert rappelle que l’aide à la communauté fait partie du mandat de l’organisme scolaire.

C’est un moment difficile , admet Gabrielle Lambert.

N’importe quand les familles ou les élèves qui ont besoin de parler, ils ont juste à trouver un intervenant d’École Plus, on est là pour pour répondre à leurs besoins.

Avec les informations des journalistes Michèle Brideau et Héloïse Rodriguez-Qizilbash