Des élèves albertains de moins de 18 ans auraient élu un gouvernement NPD

Alors que les conservateurs unis restent au pouvoir en Alberta à la suite de leur victoire lundi, des élèves des écoles élémentaires et secondaires auraient plutôt élu un gouvernement néo-démocrate. C'est le résultat de leur participation au programme « Vote étudiant ».

Selon l’organisme non partisan Civix, qui organise ce scrutin pour intéresser les élèves qui n’ont pas encore l’âge de voter au processus électoral, 170 079 votes ont été enregistrés dans 1097 écoles. L'organisme espérait initialement la participation de près de 200 000 électeurs en herbe issus de 1383 écoles.

Civix explique que son programme « Vote étudiant » encourage les jeunes à devenir de bons citoyens, des citoyens actifs, engagés et informés qui prendront l'habitude de voter une fois qu'ils auront 18 ans.

Avec 67 434 votes des élèves exprimés en sa faveur, le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta (NPD) a obtenu 42,1 % du vote et 47 sièges, formant ainsi un gouvernement majoritaire. Le Parti conservateur uni (PCU) quant à lui obtient 39 sièges, remportant 40,3 % du vote populaire, soit 64 577 voix.

Dans ce vote pour encourager la jeunesse à s'intéresser à la politique, les élèves ont permis aux cheffes des deux principaux partis de garder leurs sièges dans leurs circonscriptions, Rachel Notley à Edmonton-Strathcona et Danielle Smith à Brooks-Medicine Hat.

Selon Civix, les élèves n’ont offert de siège à aucun autre parti, mais la candidate indépendante Funky Banjoko a été élue dans la circonscription de Fort McMurray-Wood Buffalo.

Dans ce vote fictif, le Parti vert de l’Alberta a récolté 10 503 suffrages, soit 6,6 % du vote. Son chef Jordan Wilkie a cependant perdu son siège dans Edmonton-Rutherford. De son côté, le Parti albertain s’en sort avec 3692 voix, soit 2,3 % du vote des élèves. Son leader Barry Morishita a aussi perdu son siège à Brooks-Medicine Hat.

Dans cet exercice, le Mouvement de Solidarité de l’Alberta a reçu 2,3 % du vote et Artur Pawlowski a perdu son siège dans la circonscription de Calgary-Elbow. Le Parti réformiste et le Parti Buffalo de l'Alberta ont quant à eux récolté le moins de voix, soit 16 et 86 votes.