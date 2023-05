Des abatteuses hybrides pour moderniser les opérations forestières

Le Conseil de l’industrie forestière du Québec met à l’essai des abatteuses hybrides dans le but de moderniser les opérations forestières en plus de lutter contre les changements climatiques. Il s’agit d’une première au Canada.

La récolte d’arbres à l’aide de ces abatteuses aura lieu dès le mois de juin pour une durée de deux ans dans quatre régions du Québec : la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec, l’Estrie et la Mauricie.

Ces nouvelles machines sont munies d’un moteur diesel et d’un moteur électrique autonome.

Il s’agit d’un projet évalué à 7,2 millions de dollars dans la lequel la province investit 2,4 millions de dollars.

Son objectif : étudier les coûts et les bénéfices en évaluant la performance énergétique de cette nouvelle technologie et la réduction de gaz à effet de serre que cet équipement engendre.

Pour vérifier l’efficacité, une équipe de chercheurs de l’Université Laval documentera le projet pilote et publiera un rapport en août 2026.

Luc Lebel, professeur en opérations forestières à Université Laval, participera à la rédaction du rapport. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Ça va nous permettre de chiffrer, d’avoir des données concrètes et d’outiller les entrepreneurs qui vont souhaiter faire le virage éventuellement , explique la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maité Blanchette Vézina.

Si les résultats sont concluants, l’idée à terme sera de remplacer les 500 abatteuses qui sont sur le territoire québécois par des modèles hybrides.

On veut décarboner notre économie et on veut que l’impact de l'industrie soit également réduit , poursuit la ministre.

À titre de comparaison, l’Europe utilise actuellement une centaine d'abatteuses hybrides. Selon le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, l’économie de carburant est d’environ 12 % à 40 % pour des environnements et des climats semblables à ceux du Québec, comme la Finlande, la Suède, en Allemagne et en France.

Selon Henri Jacob, président de l'Action boréale, un organisme qui lutte pour la sauvegarde de la forêt boréale, cette initiative est nettement insuffisante pour contribuer à parvenir à la carboneutralité.

Si on veut vraiment combattre les gaz à effet de serre, c'est au minimum, garder nos puits de carbone en bon état et qui fonctionnent bien, ce qui n'est pas le cas. On continue à surexploiter et on nous donne de temps en temps un petit bonbon. [...] C'est se moquer des gens ! , déplore-t-il.

Le froid québécois

Le froid québécois reste toutefois un enjeu, selon Jean-Francois Samray, PDG du Conseil de l’industrie forestière du Québec.

Il va falloir voir comment les machines vont performer ici. Il va falloir faire les comparaisons , dit-il.