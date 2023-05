Les Grands Ballets s’offrent Cendrillon

Les danseurs et danseuses des Grands Ballets interpréteront Cendrillon, une œuvre à grand déploiement chorégraphié par l’Australienne Jayne Smeulders, du 31 mai au 4 juin à la Place des Arts de Montréal. Des supplémentaires sont déjà annoncées les 8 et 9 septembre.

Le ballet, qui s’articule autour du conte des frères Grimm et de la musique de Sergueï Prokofiev, raconte l’histoire de Cendrillon, une jeune femme coincée entre ses sœurs égoïstes et sa marâtre. La divine fée marraine viendra toutefois changer son destin.

Pour l’occasion, les Grands Ballets ont conçu plus de 150 costumes à Montréal, ainsi que de nouveaux décors. Des rôles ont aussi été créés spécifiquement pour les danseurs et danseuses de l’ensemble, comme des licornes, des nymphes et des oiseaux inséparables pour les scènes du jardin enchanté.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La musique de Prokofiev sera interprétée par l’orchestre des Grands Ballets, sous la direction de Dina Gilbert. Elle sera jouée dans son intégralité, ainsi qu’un extrait de la Symphonie classique du même compositeur.