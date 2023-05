Les chemins Blanchette et Georges-Vallières parmi les pires routes de l’Estrie 

Les automobilistes sherbrookois peuvent s’attendre à un parcours cahoteux lorsqu’ils passent sur les chemins Blanchette et Georges-Vallières. Ces derniers ont respectivement remporté la première et la deuxième place du palmarès des pires routes de l’Estrie de CAA Québec.

Cette année, aucune route estrienne ne s’est glissée dans le palmarès provincial de la fédération. En plus du chemin Blanchette et du chemin Georges-Vallières, la route 147 de Coaticook, la rue Water de Danville, le chemin George-Bonnallie d’Eastman et la rue des Paysans, à Sherbrooke, font aussi partie de la liste régionale.

Le chemin Georges-Vallières et la rue Water n'en sont d'ailleurs pas à leur première apparition sur cette liste.

La route Farley, à Drummondville, et la route du Curé-Forcier, à Saint-Germain-de-Grantham, font quant à elles partie des pires routes du Centre-du-Québec.