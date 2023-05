Le personnel infirmier formé dans 14 pays et qui souhaite commencer à travailler au Nouveau-Brunswick pourra vraisemblablement le faire plus rapidement grâce une procédure accélérée, annonce l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

Le temps nécessaire pour obtenir l’immatriculation nécessaire est de 12 à 18 mois, mais l’Association compte le réduire à 14 jours dans le cas du personnel formé dans les pays suivants : l’Australie, la Belgique, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France, Hong Kong, l’Inde, l’Irlande, le Liban, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, le Royaume-Uni et la Suisse.

Plus de 75 % du personnel infirmier étranger qui présente une demande de travail au Nouveau-Brunswick provient de ces pays, selon l’Association.

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, le ministre de la Santé, Bruce Fitch, et la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, cités dans un communiqué, félicitent l’Association pour ses efforts.

Le processus de vérification demeure en vigueur

L’Association ajoute qu’elle fera toujours appel au Service national d’évaluation infirmière pour vérifier l’authenticité de l’identité, de l’immatriculation initiale et des diplômes d’études du personnel étranger qui demande à travailler au Nouveau-Brunswick.

Nous sommes toujours très conscients de notre obligation envers la population concernant la réglementation du personnel infirmier, qui doit posséder la formation et les compétences requises pour travailler en tant qu’infirmière et infirmier immatriculé et infirmière et infirmier praticien , affirme la chef de la direction de l’Association, Denise LeBlanc-Kwaw.

Tout le personnel infirmier formé à l’étranger doit réussir un examen d’admission à la pratique infirmière.

Certaines personnes formées à l’étranger pourraient devoir suivre au Nouveau-Brunswick une formation complémentaire qui peut comprendre des cours et des stages cliniques.

L'Association estime qu’elle pourra effectuer les changements au cours des prochaines semaines.