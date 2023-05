Le conducteur d’une voiture qui a percuté un abribus a succombé à ses blessures

La victime est Amady Diouf, 21 ans. Il conduisait le véhicule au moment où la collision est survenue.

Le jeune homme, originaire du Sénégal, a succombé à ses blessures au cours des dernières heures à l'Hôpital général de Montréal.

Selon nos informations, Amady Diouf était un étudiant en ingénierie du pétrole à l'Université de Houston, au Texas. Il habitait temporairement aux États-Unis afin d'y étudier.

Au moment de la tragédie, il était de passage à Montréal pour le week-end. Il rendait visite à trois amis sénégalais qui étaient les autres occupants à bord de la voiture.

La vitesse serait à l’origine de l’accident qui a coûté la vie à un homme de 21 ans, selon le SPVM. Photo : Radio-Canada / Photo: Pascal Robidas

Une communauté pancanadienne en deuil

Le Regroupement général des Sénégalais du Canada (RGSC) a réagi à la mort du jeune homme. Quelque 28 000 ressortissants sénégalais vivent au Canada.

D'ailleurs, l'ambassadrice du Sénégal au Canada, Viviane Laure Elisabeth Bampassy, était au chevet des quatre jeunes grièvement blessés le soir même de l'accident.

C'est toute la communauté à travers le Canada qui est endeuillée. On sent de la solidarité qui vient d'un peu partout. On reçoit beaucoup d'appels de gens qui s'informent sur la façon d'aider la famille du jeune homme qui a perdu la vie dans l'accident , a expliqué Michel Robert Habas, le président du Regroupement sénégalais.

« Notre rôle actuellement est de faciliter le rapatriement du corps du jeune homme auprès des siens au Sénégal, à Ouakam, où sa famille habite. » — Une citation de Michel Robert Habas, président du Regroupement général des Sénégalais du Canada.

Michel Robert Habas est le président du Regroupement général des Sénégalais du Canada. Photo : Coutoisie

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), ni l'alcool ni la drogue ne seraient en cause dans la tragédie. Seule la vitesse pourrait expliquer cette perte de contrôle fatale.