Des félicitations, et des attentes, pour le Parti conservateur uni de Danielle Smith

Derrière les nombreux messages de félicitations pour les gagnants des élections albertaines se cachent des attentes parfois contradictoires envers le Parti conservateur uni et sa cheffe, Danielle Smith, notamment sur les changements climatiques et l'économie.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a eu une relation plutôt conflictuelle avec la première ministre désignée, a dit dans une déclaration avoir hâte de continuer à travailler avec le Parti conservateur uni.

Il a aussi rappelé qu'il souhaite, entre autres, aider à faire croître l'économie albertaine et consolider la place de l’Alberta parmi les chefs de file en matière d’énergie propre . Danielle Smith dit pourtant haut et fort depuis des mois que la transition équitable vers une économie faible en carbone éliminerait jusqu’à 2,7 millions d’emplois au Canada.

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a dit pour sa part dit qu'il aborderait la question des changements climatiques avec l'Alberta avec un esprit ouvert pour discuter de la manière dont nous pouvons réellement travailler ensemble.

Sur des questions moins conflictuelles, Justin Trudeau a indiqué qu'Ottawa continuera de travailler avec l'Alberta sur les services de garde abordables et la réconciliation avec les peuples autochtones

Pierre Poilièvre félicite une alliée

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, a pour sa part applaudi la victoire retentissante de Danielle Smith et du PCU . Hier soir, les Albertains ont rejeté la coalition woke néo-démocrate-libérale et ont voté pour lutter contre la taxe carbone, défendre notre secteur énergétique et libérer tout le potentiel de l'économie albertaine , a-t-il publié sur Twitter.

Dans un communiqué, Chris Severson-Baker, directeur général de l’Institut Pembina, y va dans le sens inverse.

Nous vous demandons dès maintenant de mettre en place un plan [pour atteindre les objectifs de carboneutralité] avec des objectifs à court terme et de règles claires afin d'offrir à l'industrie une certitude en matière d'investissement.

Dans un communiqué, Kendall Dilling, le président du regroupement de pétrolières Nouvelle Voies, a aussi indiqué avoir hâte de travailler avec la province et le fédéral pour mettre en place un plan visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Personne n’aura rien sans rien à Calgary

Tout en soulignant les questions auxquelles elle veut que la province s'attaque, comme la pénurie de main-d'œuvre et la nécessité de raviver le centre-ville de la métropole, la présidente de la Chambre de commerce de Calgary, Deborah Yedlin, a elle aussi dit vouloir des investissements pour aider le secteur pétrolier à réduire ses émissions.

Personne n’aura rien sans rien. Il y a beaucoup de questions qui doivent être abordées , a résumé Deborah Yedlin.

Elle exhorte notamment le gouvernement provincial à introduire son propre crédit d'impôt à l'investissement pour la décarbonisation.

Une opposition plus forte

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a plutôt tenu à souligner les gains du NPD albertain qui ont permis de changer le paysage politique et créer un système à deux partis .

« Il y a dix ans, personne n'aurait prédit qu'il y aurait eu une opposition aussi forte [en Alberta]. » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Le président de la Fédération du travail de l'Alberta, Gil McGowan, se réjouit également que le NPD de l’Alberta ait élu le plus grand nombre de députés jamais vu pour lutter contre cette évolution très troublante vers une politique à l'américaine.

Selon lui, le NPD a élu des candidats forts qui pourront défendre les intérêts des Albertains en ce qui concerne des domaines clés comme la santé publique et l'accès à l'éducation.

Construire un pont

Le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, espère quand à lui que le nouveau gouvernement représentera tous les Albertains, même si aucun conservateur uni n'a été élu dans la capitale. Il a ajouté sur Twitter qu'il souhaite organiser une rencontre dès que possible avec Danielle Smith afin de discuter des principaux enjeux d'Edmonton.

Selon le président des Municipalités rurales de l’Alberta, Paul McLaughlin, la division entre les régions urbaines largement néo-démocrates et le milieu rural voué aux conservateurs créé un défi intéressant et il faudra maintenant que le gouvernement construise un pont pour réduire l’écart.

« Je pense que nous devons vraiment définir ce qu'est l'Alberta et de la manière dont nous pouvons travailler ensemble, et non pas sur des lignes idéologiques polarisées, pour résoudre les problèmes. » — Une citation de Paul McLaughlin, le président des Municipalités rurales de l’Alberta

Paul McLaughlin a souligné les questions qui intéressent les régions rurales, comme les débordements dans le système de santé et les problèmes liés aux feux de forêt et de broussailles qui brûlent dans plusieurs régions rurales.

La mairesse de Saint-Albert et présidente d'Alberta Municipalities, Cathy Heron, espère de son côté que le gouvernement provincial comblera le fossé de 330 millions de dollars pour améliorer les infrastructures dans les municipalités rurales. Elle souhaite aussi travailler avec la province pour s'assurer que tous les résidents ont accès à un médecin de famille et un service d'ambulance.