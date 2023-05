La guerre aux feux se poursuit en Nouvelle-Écosse

Alors que les autorités font état des dégâts dans la région d'Halifax, plusieurs feux brûlent toujours en Nouvelle-Écosse. Deux des incendies sont particulièrement inquiétants. Celui de Tantallon près d’Halifax qui couvre 788 hectares et celui du lac Barrington dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, qui est presque dix fois plus grand qui couvre 10 000 hectares. Et la province rapporte un plus récent feu à Pubnico, également dans la région du sud-ouest, qui s'étend sur 59 hectares.

La bonne nouvelle c’est qu’au moins les feux [de Tantallon et Barrington] n’ont pas pris d’ampleur au cours de la nuit , rapporte le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, Tory Rushton.

Le ministre promet davantage de ressources sur le terrain mardi. Déjà il y a quatre bombardiers d’eau du ministère, deux avions-citernes envoyés de T.-N.-L. et trois à quatre hélicoptères privés que la province a embauchés pour transporter de l’eau, mais aussi d’autres ressources.

Nous nous attendons à plus d’aide aujourd’hui , a dit le ministre. Peut-être un autre avion de T.-N.-L. et plus de pompiers venus de l’Î.-P.-É. et de T.-N.-L. [...] et les 20 pompiers de N.-É. envoyés en renfort au T.-N.-O sont en route pour revenir aider.

Le ministre et bien d'autres espèrent aussi l’aide de mère Nature. Le temps sec et venteux risque de compliquer le travail des équipes sur le terrain mardi et Environnement Canada a émis des alertes de présence de fumée pour toute la côte sud de la Nouvelle-Écosse de Halifax à Yarmouth.

La fumée dégagée par les feux de forêt dans la région de Tantalon près d'Halifax. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Les automobilistes ont vu beaucoup de fumée sur l’autoroute 103 en route vers le travail ce matin, rapporte le chef adjoint du Service d'incendie d'Halifax , Dave Meldrum.

La fumée peut être un facteur de stress et un souci pour la santé de certaines personnes alors les gens doivent prendre ça au sérieux.

Les autorités recommandent de rester à l'intérieur ou de s’équiper de masque lors des sorties.

Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, était pompier avant de se lancer en politique. Photo : CBC / Robert Short

Situation à Halifax

La municipalité régionale d’Halifax estime que près de 200 résidences ont été endommagées ou détruites par le feu de Tantallon.

« Quand j’ai entendu le chiffre de 200 résidences touchées par le feu, c'était comme un coup de poing dans le ventre! » — Une citation de Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables

Plus de 16 000 personnes évacuées ne peuvent toujours pas retourner sur les lieux.

Patrick MacLennan, du ministère des Ressources naturelles, transporte un chat sauvé de la zone évacuée du feu de forêt qui brûle à Tantallon, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

La GRC a pu accompagner certaines personnes pour aller chercher des effets personnels importants ou des animaux de compagnie laissés derrière, mais le porte-parole de la GRC Guillaume Tremblay exhorte les résidents à ne pas retourner chez eux.

La zone qui est évacuée est très dangereuse , explique-t-il. Et il faut donner le maximum d’espaces aux pompiers et aux premiers répondants qui sont sur les lieux.

Il recommande aux personnes évacuées qui n’auraient pas leurs médicaments de contacter leur médecin pour une nouvelle prescription et à tous ceux qui veulent connaître l'état de leur maisons d’être patients.

Les débris d'un bâtiment sont tout ce qu'il reste après qu'un incendie de forêt a balayé la région de Westwood Hills, dans la banlieue de Halifax, dimanche. Photo : Radio-Canada / Mark Crosby

Quand à la cause de ce feu l’enquête est toujours en cours et pour ce qui est des critiques de la part des personnes qui ont dû être évacuées dimanche, le député adjoint est empathique, mais rappelle qu’il n’y a pas eu de blessés.

C'était chaotique, ça ne fait aucun doute, c'était un événement extrême, un événement jamais vu auparavant , reconnaît Dave Meldrum, qui rappelle l’importance que les services d’urgences soient consultés pour le développement des quartiers.

Il dit qu’à l’avenir il faudra beaucoup, beaucoup d'endroits où les pompiers peuvent obtenir de l'eau et de nombreuses routes pour entrer et sortir des quartiers.

Au centre, le chef des pompiers du service d'incendie d'Halifax, Dave Meldrum, accompagné, à gauche, du porte-parole de la Police régionale d'Halifax, John MacLeod. Photo : Radio-Canada

Situation dans le sud-ouest

La situation évolue rapidement aussi dans le sud-ouest de la province où un feu de forêt qui a démarré samedi près du lac Barrington grandit de manière exponentielle. 1500 propriétés, maisons et entreprises ont été évacués , rapporte le directeur général de la municipalité de Barrington Chris Frotten. On estime qu’il y a entre 2000 et 2500 personnes déplacées.

Il rappelle aussi que l'autoroute principale qui dessert la région, la 103, est bloquée entre les sorties 27 et 30. Même chose pour toutes les routes secondaires de la zone.

Les pompiers de la ville de Lockeport le long de la côte Atlantique en Nouvelle-Écosse avertissent les citoyens que le feu près du lac Barrington apporte une dense fumée dans la région. Photo : Gracieuseté de Lockeport Fire Department

Il n’y a aucune façon de se rendre de Barrington à Halifax , dit-il. Il constate que ça crée des frustrations et des problèmes pour les gens et les entreprises qui doivent se déplacer entre le sud-ouest et la région de la capitale ou le long de la côte.

C’est difficile c’est une situation qu’on ne s’est jamais trouvé à gérer avant alors on fait de notre mieux , admet le directeur général qui reste encouragé par le travail de la province.

On se sent bien appuyé par le ministère des Ressources naturelles et on reçoit plus de ressources tous les jours.

Les feux de forêt dans le sud de la Nouvelle-Écosse, d'après des images satellites de la NASA. Photo : NASA

Il rapporte que beaucoup de gens se questionnent aussi sur l'état de leur maison, mais précise que cette information va venir du ministère des Ressources naturelles quand l'évaluation sera terminée.

En attendant, les gens du sud-ouest qui ont des questions ou qui ont besoin d’aide concernant les évacuations pour le feu de Barrington peuvent téléphoner au 902-637-7899.

Le ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse a publié le 28 mai 2023 en après-midi cette photo aérienne du feu de forêt faisant rage près du lac Barrington, dans le comté de Shelburne, dans le sud-ouest de la province. Photo : Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse

Une délégation du gouvernement sillonne le sud-ouest aujourd'hui pour encourager les pompiers et offrir leur appui aux citoyens inquiets.

On veut que les résidents dans la région sachent qu'on est là pour eux et qu'on va les appuyer de n'importe quelle façon , dit Colton Leblanc, le député de Argyle qui est aussi entre autres ministre de Service Nouvelle-Écosse.

Avec les informations de CBC, La Presse Canadienne et les journalistes Isabelle Arseneau et Nouemsi Njiké