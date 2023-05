Pêche à la civelle : 110 arrestations effectuées par Pêches et Océans

Le ministère fédéral des Pêches et des Océans affirme avoir effectué 110 arrestations lors d’activités de surveillance de la pêche à la civelle, actuellement suspendue au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Sur son compte Twitter, le ministère précise que des agents ont aussi saisi des engins, des filets et des véhicules, depuis la fermeture de la pêche au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse le 15 avril, après que de nombreux pêcheurs non autorisés ont commencé à pêcher sur les rivières de ces deux provinces.

Au début mai, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joyce Murray, a admis que les problèmes entourant la pêche à la civelle, de jeunes anguilles, étaient devenus incontrôlables.

La pêche reste fermée pendant encore 45 jours

Le ministère précise que l’arrêté de gestion des pêches a été prolongé lundi, en raison de préoccupations liées à la conservation et à la sécurité.

En raison d’un afflux sans précédent de pêche non autorisée, y compris par des personnes à l’extérieur des Maritimes et du Canada, ainsi que des actes de violence sur l’eau, la ministre Murray a pris la décision de fermer la pêche à la civelle , précise le ministère dans une déclaration.

La pêche à la civelle en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick restera donc fermée pendant encore 45 jours.