Des mesures de sécurité pour bicyclette réclamées après la mort d’une cycliste à Saskatoon

Natasha Fox, 33 ans, a été tuée le 24 mai dernier dans une collision avec un camion-malaxeur. La jeune mère était enseignante à la Division des écoles catholiques de Saskatoon et une athlète hors pair.

Selon la propriétaire du magasin Life Outside Gear Exchange, Nancy Broten, la Ville de Saskatoon a besoin de mettre en place plus de voies cyclables protégées, de signalisation et d'autres infrastructures sécuritaires.

Lorsque cet accident s'est produit, cela nous a ébranlés car on pouvait nous voir nous-mêmes à ces intersections, ainsi que nos enfants, nos familles et d'autres cyclistes , explique Nancy Broten.

« Cela nous fend le coeur et nous fait réaliser à quel point il est urgent de passer à l'action dans cette ville. » — Une citation de Nancy Broten, propriétaire du magasin Life Outside Gear Exchange

Cet avis est partagé par la cycliste, Cynthia Hernandez, qui vit dans la Ville des Ponts depuis 2008. Selon elle, les infrastructures pour les cyclistes n'ont pas été améliorées pendant longtemps.

Elle indique que tout le monde a le droit de faire du vélo en toute sécurité, que ce soit pour se rendre au travail ou à l'école, pour faire de l'exercice ou simplement pour s'amuser .

Dans un communiqué, le directeur des transports et de la construction de Saskatoon, Terry Schmidt, a affirmé que la Ville ne fera pas de commentaires sur les détails de la collision, alors qu'une enquête policière est toujours en cours.

Il a cependant ajouté que la zone de College Drive, entre l'avenue Clarence et l'avenue Preston, a été identifiée comme une voie rapide pour les autobus dans le futur. Selon lui, ce projet conceptuel comprend l'amélioration des intersections pour les chemins de jonction et un sentier polyvalent sur le côté nord de College Drive pour les cyclistes et les piétons .

De son côté, le maire de Saskatoon, Charlie Clark, a indiqué sur Twitter avoir pris connaissance des préoccupations concernant la sécurité routière autour de l'intersection où Natasha Fox est décédée et qu'il fera de son mieux pour y apporter des améliorations.

Un rassemblement est prévu mercredi après-midi. Les participants prévoient faire du vélo de l'Université de la Saskatchewan jusqu'à l'intersection de College Drive et de l'avenue Wiggins, où le drame a eu lieu.

