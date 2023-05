La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord revient inspirée de la Suède

Tout juste de retour d’une mission en Suède, les membres d’une délégation de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) et de Promotion Saguenay se sentent inspirés.

Grâce à une subvention de 30 000 $, le groupe s’est rendu dans la municipalité de Skellefteå, située au nord de Stockholm. La ville minière vivait des difficultés au plan économique et avait du mal à obtenir l’acceptabilité sociale pour réaliser certains projets.

Ils ont tout mis en œuvre pour accueillir une grande compagnie dans un esprit de développement durable. Ils ont fait affaire avec des entrepreneurs qui avaient la même vision. Le plus bas soumissionnaire, ce n’est pas ça là-bas. La grande compagnie qui s’est installée là a rempli plusieurs critères , a expliqué la présidente-directrice générale de la CCISF, Sandra Rossignol.

L’entreprise emploie 3000 personnes et ce nombre grimpera éventuellement à 5000.

Ils ont vraiment, en amont, mis des conditions gagnantes , fait valoir Sandra Rossignol. La présidente-directrice générale rappelle que la municipalité a placé l’environnement et ses citoyens au premier plan dans le déploiement de son projet industriel.

La municipalité en a été le maître d’œuvre. C’est elle qui tenait aussi les cordons de la bourse puisque les méthodes de financement diffèrent de celles du Québec, où les projets sont tributaires de subventions gouvernementales.

À côté de l’usine, les Suédois ont mis en place un parc industriel prêt à accueillir des entreprises évoluant dans la filière des batteries. C’est ce créneau que souhaite développer l’Administration portuaire de Saguenay.

Il faut se préparer et qu’on ait nos parcs industriels prêts à accueillir. Il faut les infrastructures. Il faut être prêt avant. Plusieurs mots reviennent : courage, créativité et créativité , dit-elle.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a lancé un appel de projets, auquel l’organisme a participé. Une quarantaine ont été soumis et six ont été choisis, dont celui de la CCISF.

Balado

Sandra Rossignol a profité de cette occasion pour documenter la visite. Elle a réalisé plusieurs entrevues qui mettront la table à la production d’un balado au cours des prochains mois.