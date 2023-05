Découvrez les pires routes en Mauricie et Centre-du-Québec

Le recensement est effectué en consultation avec le public. Près de 5800 personnes ont répondu au sondage de CAA-Québec mené du 12 avril au 8 mai 2023.

Les pires routes de la Mauricie en 2023 Les pires routes de la Mauricie en 2023 Route Municipalité 1- Chemin du Contour-du-Lac-à-Beauce LaTuque 2- Rang Saint-Olivier Shawinigan 3- Route des Champagnes Shawinigan 4- 125e Rue Shawinigan

Le boulevard du Contour-du-Lac-à-Beauce est la seule route qui se trouvait aussi dans le palmarès mauricien en 2022.

Le chemin du Contour-du-Lac-à-Beauce est situé à La Tuque. Photo : Google Maps

Les pires routes du Centre-du-Québec en 2023 Les pires routes du Centre-du-Québec en 2023 Route Municipalité 1- Route Farley Drummondville 2- Route du Curée-Forcier Saint-Germain-de-Grantham

Pour une deuxième année consécutive, c’est en Outaouais que les usagers de la route se mobilisent le plus et offrent à la rue Georges à Gatineau le titre de pire route du Québec , indique CAA-Québec par voie de communiqué. L’agence se veut optimiste et précise qu’un boulevard de Gatineau avait reçu le titre de pire route et qu’il avait reçu un peu d’amour à la suite de la campagne .