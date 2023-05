Le prix des billets d’avion en hausse de 13 % à 28 % cet été

Les Canadiens devront payer beaucoup plus cher pour voyager en avion cet été. Selon le site web Kayak, le prix des destinations canadiennes a grimpé de 13 % en moyenne comparativement à l'été dernier. L'augmentation est de 28 % pour l'étranger.

Les voyages à l'international sont particulièrement populaires cet été, indique Kayak.

Les recherches sur le site de voyage pour un billet d'avion pour l'étranger sont en hausse de jusqu'à 89 % par rapport à l'été dernier.

Pour les hôtels, la hausse des consultations est de jusqu'à 58 % et pour les voitures de location, de jusqu'à 59 %.

La fin de la pandémie mène à un engouement pour les voyages, raconte Leon Mulder, gestionnaire de Kayak Canada.

« Les Canadiens veulent rattraper le temps perdu. » — Une citation de Leon Mulder, gestionnaire de Kayak Canada

Le prix moyen d'un aller-retour pour l'étranger cet été est de 1395 $, selon Kayak. Pour une destination canadienne, les voyageurs doivent s'attendre à payer 397 $ en moyenne.

Des aubaines?

Des destinations comme New York et Boston aux États-Unis demeurent abordables pour l'été, selon Kayak, qui ajoute que les Canadiens devront débourser en moyenne de 400 $ à 450 $ pour s'y rendre en avion.

Au Canada, les billets les moins chers en moyenne sont pour Abbotsford, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto et Halifax, notamment, selon la ville de départ.

M. Mulder conseille aux voyageurs de réserver le plus longtemps à l'avance possible et d'envisager de voyager à l'automne. [Ce sera moins cher] d'aller en Italie en septembre ou en octobre plutôt qu'en juin ou en juillet , note-t-il.

Cette semaine, il a même vu un billet pour un vol Toronto-Barcelone à 500 $ en septembre, ajoute-t-il.

Les données de Kayak sont fondées sur une comparaison du prix d'un aller-retour du 20 mai au 5 septembre 2023 par rapport à la même période l'an dernier, si la recherche était effectuée sur son site entre le 1er janvier et la fin de mars.