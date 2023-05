Feux de forêt : la situation s’améliore près de Saint Andrews

La situation du feu de forêt qui fait rage dans les environs du lac Stein, au Nouveau-Brunswick, et qui touche les communautés de Bocabec, Chamcook et Saint Andrews, s’améliore même s’il n’est pas encore maîtrisé.

Les pompiers ont travaillé lundi et durant la nuit, selon le garde forestier Roger Collet, de la section de gestion des feux de forêt du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.

Ce matin, tout a l’air bien. On a travaillé sur le feu, ça fait deux jours avec les avions-citernes et on a une bonne main sur le feu , dit-il, durant une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Le point sur le feu de forêt près de Saint Andrews ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La matinale Le point sur le feu de forêt près de Saint Andrews. Contenu audio de 5 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 5 minutes

L’incendie n’est toujours pas maîtrisé, selon le système de signalement des feux de la province, mais Roger Collet croit que la situation restera stable même s’il y a encore certaines incertitudes.

On est vigilants. La météo peut nous causer des problèmes , dit-il.

Interdiction de faire des feux

Les autorités comptent 15 feux de forêt au Nouveau-Brunswick. Seul celui du lac Stein échappe à leur contrôle.

Il est interdit de faire des feux dans l’ensemble de la province à l’heure actuelle, à l’exception des parcs nationaux Kouchibouguac et Fundy.

On demande que les personnes qui n’ont pas besoin d’être dans les forêts, de rester en dehors. On vous demande d'être attentifs , ajoute M. Collet.

Il en faut peu pour allumer un feu de forêt selon le chef adjoint du service d'incendie d'Edmundston, Jean-Philippe Oudin, et ce, surtout lorsque les conditions sont propices. Il suffit d'un mégot de cigarette parfois, explique le pompier à la journaliste Mathilde Pineault.

Avec des informations de l’émission La matinale, d’ICI Acadie