La nouvelle salle d’urgence de Sainte-Anne-des-Monts ouvre ses portes

L’urgence de l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts occupe maintenant une superficie de 930 mètres carrés. L’espace permet de maintenir six civières de l’urgence et trois lits de soins intensifs situés à proximité des départements de pharmacie et de radiologie.

Les patients auront accès à une porte indépendante pour le service d’urgences ainsi qu’à une nouvelle salle d’attente.

Les lits sont désormais installés dans des chambres individuelles, ce qui permettra d’offrir plus d’intimité aux patients.

Avant cet agrandissement, les lits étaient séparés par de simples rideaux.,

Les patients n’avaient aucune intimité, raconte l’aide-infirmière-chef, Marthe Isabel. Tu fais un infarctus, dit-elle, ton père est intubé parce qu’il fait un arrêt respiratoire ou un arrêt cardiaque. L’autre patient, à côté, savait ce qui se passait, on lançait des codes bleus, on appelait pour de l’aide de la réanimation, les gens autour le savaient.

La situation générait beaucoup de gêne. Tout le monde, dit-elle, se connaît ici, c’est une petite région. Je trouvais ça plate que les gens sachent pourquoi tu étais là. Même si c’est pour un rhume, c’est ta vie privée , souligne Mme Isabel.

L'agrandissement a permis d'installer les lits dans des chambres individuelles. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les nouveaux locaux vont réduire la distance à parcourir entre patients et soignants tout en offrant un contact visuel des malades. La communication entre l’urgence et d’autres départements devrait aussi être améliorée.

L’agrandissement a pris près d’un an à se concrétiser.

D’abord évalué à 13 millions de dollars, le projet a inalement coûté 11 millions, soit 2 millions de moins.

Les économies seront réinvesties ailleurs en Gaspésie, explique le PDG du CISSS de la Gaspésie, Martin Pelletier. Ce n’est pas les projets qui manquent. On parle de l’oncologie, du côté de Chandler, on parle aussi de la dialyse du côté du de de Gaspé , énumère Martin Pelletier.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, espère que des locaux neufs et mieux adaptés pour le travail des infirmières et des médecins auront un impact sur l’attractivité de la main-d’œuvre. Vous savez, dans n’importe quel métier, on souhaite avoir les derniers outils à portée de main pour pouvoir ouvrir et pratiquer notre métier. Visiblement, c’est maintenant le cas ici à Sainte-Anne-Des-Monts », commente M. Deschênes.

Les prochains projets sur la table à dessin à l’hôpital de la Haute-Gaspésie seront la mise à niveau du département de psychiatrie et le réaménagement de locaux pour l’enseignement.

