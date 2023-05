Les citoyens invités à « Rêver Chambord »

Un comité de travail a été mis en place il y a quelques années pour élaborer un plan de développement stratégique. La pandémie a freiné les travaux, mais le comité peut enfin tenir la consultation à laquelle toute la population est conviée.

On veut que ce soit une discussion ouverte et un échange d’idées avec les citoyens. On est vraiment là pour les écouter et pour rêver notre futur , a expliqué Luc Chiasson, maire de Chambord, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Un consultant a été invité pour animer les débats sous le thème Rêvons Chambord .

Le maire explique que tous sont en faveur du développement de la municipalité, dans le contexte où la villégiature est très présente.

Ce sont aussi des citoyens de Chambord, malgré qu’ils ne vivent pas de manière permanente sur le territoire. La villégiature a été beaucoup modifiée au cours des dernières années , pointe Luc Chiasson.

La communauté tissée serrée connaît une croissance depuis quelques années, en raison de la présence de West Fraser et de plusieurs entreprises agricoles. La présence de chalets permet aussi d’ajouter des revenus de taxes.

« Comment faire pour maintenir ce développement et aussi avoir une influence sur les communautés qui sont autour de chez nous? » — Une citation de Luc Chiasson, maire de Chambord

Des enjeux comme la protection du patrimoine feront l’objet de discussions.

Église

Alors que certaines églises ferment leurs portes partout dans la région, comme à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, celle de Chambord a bien besoin d’amour, ce qui impliquera des investissements importants au cours des prochaines années.

C’est pourquoi la Fabrique de Chambord a été invitée à prendre part aux débats initiés par la municipalité.

Elle est en meilleur état que celle de Métabetchouan. Il reste tout de même qu’il faut qu’une orientation soit prise rapidement pour s’assurer de l’entretien du bâtiment , fait valoir le premier magistrat.

Quant à la Véloroute des Bleuets et le couloir près de la voie ferrée appartenant au Canadien National, Luc Chiasson explique qu’un projet est en cours dans le but de déplacer le tronçon compris entre la rue de la Gare et le belvédère. Des pourparlers ont lieu impliquant la Véloroute et le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMB)

À l’initiative de la municipalité, une consultation virtuelle aura également lieu le 6 juin, pour les citoyens qui sont dans l’impossibilité de se déplacer mardi.