Nous autres, on leur recommande prochainement aujourd’hui : évitez d’avoir des activités tout de suite. On va regarder la situation et on va discuter en partenariat avec le ministère des Ressources naturelles pour assurer qu’on ne crée pas d’autres feux nulle part dans la province , affirme le directeur général de Quad NB, Jacques Poirier, au cours d’une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Plus le terrain est sec en forêt, plus les risques de causer accidentellement un feu sont élevés. La chaleur du moteur peut enflammer des herbes sèches. Griller une cigarette en forêt constitue aussi un risque d’incendie à moins de le faire sur une surface où ne pousse aucune plante, explique M. Poirier.

L’incendie de forêt qui a entraîné l’évacuation de centaines de personnes près de Saint Andrews a d'ailleurs été causé par un VTT qui a pris feu durant une randonnée en forêt, selon le chef pompier de cette ville, Kevin Theriault.

Un important pont pour VTT fermé à cause d’un feu

Des témoins ont signalé un incendie sur l'ancien pont ferroviaire enjambant la rivière Upsalquitch, à l'ouest de Campbellton, dimanche, peu avant 20 h.

Les dommages sont suffisamment importants pour que les autorités provinciales ferment le pont à toute circulation, explique Linda Mann, présidente du club de motoneige Restigouche.

Des intervenants croient qu'un amateur de VTT qui a longuement fait crisser ses pneus sur le pont a causé l'incendie qui entraîne la fermeture du passage.

Le feu semble avoir été causé par la friction prolongée des pneus d'un véhicule à un seul endroit. Des marques fraîches de caoutchouc soutiennent cette hypothèse. Le temps sec et les vents seraient aussi des facteurs.

Ce n'est pas un VTT qui a causé cet incendie-là. C'est un véhicule, un camion ou une voiture. J'ai eu des rapports préliminaires , précise Jacques Poirier.

L'ancienne voie ferrée dans ce secteur est devenue un sentier multifonctionnel. Mme Mann estime que les motoneigistes circulent sur ce pont au moins 20 000 fois par année pour rejoindre les divers sentiers de la région.

Linda Mann, présidente du club de motoneige Restigouche, souhaite que le pont endommagé soit rapidement réparé.

Lors des autres saisons, les marcheurs et les cyclistes l'empruntent aussi, tout comme les amateurs de VTT . La conduite de ces véhicules est une activité de plus en plus populaire.

À la recherche d’une solution

Pour le nord de la province, ça vient de couper un lien. C'est malheureux parce qu'on aurait une connexion qui part d'Edmundston jusqu'à Bathurst sans problème , indique Jacques Poirier.

Des discussions avec le gouvernement provincial sont en cours pour trouver une solution le plus rapidement possible.

La solution rapide, c'est d’utiliser les chemins du ministère des Transports. Il y a un chemin des deux côtés de la rivière qui ferait la connexion comme telle , propose M. Poirier.

Une marque de pneus est visible à l'endroit des dégâts causés par l'incendie.

Un pont routier situé à environ deux kilomètres pourrait être la solution pour les VTT , mais non pour les motoneiges l'hiver prochain parce qu’elles ont besoin de neige pour circuler.

Linda Mann souhaite que le pont endommagé soit réparé d'ici la prochaine saison de motoneige.

Jacques Poirier se demande entre-temps quelles seront les conséquences de sa fermeture sur le tourisme.

On a des gens qui vont venir bientôt d'autres provinces pour faire des randonnées sur nos sentiers et à ce moment-là, ce sentier va être fermé. Il va être fermé pour combien de temps? On ne le sait pas encore , dit-il.

Une évaluation des réparations nécessaires devrait avoir lieu bientôt.

