Énergir trompe-t-elle ses clients sur le gaz renouvelable?

Florence (nom fictif) est cliente d’Énergir. Sa maison est alimentée à 80 % en gaz naturel, notamment sa fournaise et son eau chaude. Après avoir reçu des courriels et des envois postaux d’Énergir, elle décide de se tourner vers le gaz naturel renouvelable (GNR). Mais en contrepartie, elle devra débourser plus chaque mois.

Nous sommes préoccupés par l’environnement. Lorsqu’on a vu les publicités, on était dans l’impression que le gaz naturel renouvelable allait venir directement à notre maison , raconte-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Sur le site Internet de l’entreprise, on retrouve très facilement l’offre en question. Énergir suggère aux consommateurs de faire un geste concret pour l’environnement et d’ajouter du gaz renouvelable, produit avec des déchets organiques, au profil de consommation.

Le client a donc trois choix. Il peut convertir 10 %, 30 % ou même 100 % de sa consommation au gaz naturel vers le GNR . Pour le dernier choix, la facture moyenne peut augmenter de 45,50 $ par mois, mais la hausse peut être plus importante selon la consommation du ménage. En général, le GNR coûte trois fois plus cher que le gaz traditionnel.

En contrepartie, Énergir promet que le client pourra soustraire 3,8 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre par année, ce qui représente 16 688 km en voiture.

Sur le site Internet d'Énergir, on peut voir ce type de publicité. Un collectif croit que l'information partagée est mensongère. Photo : site Internet Énergir

On paye plus cher pour le même gaz

C’est ce qui séduit Florence et son conjoint qui décident de souscrire au profil actif pour obtenir 30 % de gaz renouvelable dans sa maison. Mais rapidement, le couple s’est senti floué par l’offre d’Énergir.

Je voulais avoir du gaz renouvelable, mais la réalité c’est qu’on ne l’a pas dans la maison. On a le même gaz que les autres clients et on paye plus cher , explique-t-elle, découragée.

Dans les faits, il n’y a pas de réseau indépendant de GNR . Les deux molécules du gaz naturel fossile et du renouvelable se mélangent dans le même tuyau du distributeur et tous les clients obtiennent le même produit.

Actuellement, le GNR représente une très petite partie de tout le gaz distribué par Énergir. L’an passé, cela équivalait à 0,6 % du volume total. Ce chiffre devrait monter à 1,2 % cette année et à 2,4 % en octobre 2024.

Contacté par Radio-Canada, Énergir se défend de cacher des informations à ses clients. Énergir est transparente à cet égard et c’est bien expliqué notamment sur notre site Internet , souligne Élaine Arsenault, porte-parole de l’entreprise.

Le distributeur estime qu'à chaque fois qu’un client achète du GNR , toutes les molécules sont intégrées au réseau permettant l’augmentation du volume de gaz renouvelable.

Seuls les clients qui achètent la molécule du GNR peuvent affirmer en consommer et faire reconnaître les réductions de GES associées , ajoute Mme Arsenault.

Trompeur, dit un collectif

Pour le Collectif Sortons du gaz, qui regroupe notamment Greepeace, Nature Québec et la Fondation David Suzuki, la publicité est trompeuse et induit les clients en erreur.

Cette offre laisse croire qu’Énergir peut alimenter de façon personnalisée une résidence, alors que son réseau est incapable d’acheminer séparément les deux types de gaz. Cette réalité ne se reflète pourtant pas dans ses campagnes publicitaires, ce qui représente un manque de transparence , croit Patrick Bonin de Greenpeace Canada, porte-parole du collectif.

Sur la facture de Florence consultée par Radio-Canada, Énergir confirme qu’elle consommera l’équivalent de 391 mètres cubes de GNR annuellement. Mais le collectif affirme que l’affirmation est mensongère.

C’est un volume pourtant impossible à livrer à son adresse par le réseau d'Énergir, considérant qu’il y a seulement 1 % de gaz renouvelable mélangé au 99 % de gaz fossile. En réalité, elle en recevra tout au plus 13 mètres cubes annuellement, soit 1 % de sa consommation , affirme M. Bonin.

Énergir soutient toutefois que la sortie du collectif témoigne d'une méconnaissance des systèmes énergétiques et l’entreprise dit respecter la loi sur la Régie de l’énergie. C’est encadré dans une loi. Les distributeurs d’énergie, qu’ils transportent de l’électricité ou du gaz naturel, fonctionnent de cette façon , déclare-t-elle.

Une offre mal comprise

Pour Florence, l’offre est mal expliquée aux consommateurs. Elle affirme avoir demandé des explications à Énergir, sans succès, et veut maintenant se faire rembourser.

Dans la facture, c’est inscrit que ça va alimenter vos électroménagers, mais la réalité, ça ne va pas chez moi. Je pense que c’est important que les gens soient au courant, car les gens payent pour cela. On pense qu’on est plus verts, mais on ne l’est pas. On paye pour tout le monde , dit-elle.

Ça s’ajoute au lourd bilan d’Énergir qui ralentit la lutte climatique, trompe les clients et fait de l’écoblanchiment. S'ils ne changent pas leurs pratiques, on va envisager toutes les options. Les gens se font plumer actuellement en pensant qu’ils achètent quelque chose qu’on ne leur livre pas , constate M. Bonin.

Énergir n’a pas l’intention de changer son offre et dit vouloir augmenter le GNR à 5 % en 2025.