Lors de la rencontre, plusieurs sujets seront abordés et des échanges vont avoir lieu notamment avec la zone tampon du quartier Notre-Dame.

C'est important d'ouvrir le dialogue avec la population par cette rencontre publique d'information, mais aussi, on veut entendre les citoyens, indique la mairesse. On est à travailler avec les partenaires des sujets qui seront abordés, mais c'est certain qu'on va parler de la zone tampon et des comités qui seront mis en place.

Le tracé de la zone tampon a été présenté le 16 mars 2023. Photo : Gracieuseté - ministère de l'Environnement

« Les citoyens ont beaucoup de questions »

La municipalité va aussi profiter de cette première rencontre pour informer les citoyens des efforts qu'elle a entrepris dans ce dossier.

C’est parfois mêlant, le comité de vigie qui se met en place, le comité de cohabitation qui va se mettre en place, où on est rendu avec la zone tampon, les rencontres citoyennes. Où est rendue l'histoire des programmes qui vont être mis en place. Bref, les citoyens ont beaucoup de questions, on va être en mesure de faire le point , ajoute la mairesse qui promet d'avoir les réponses aux questions du public.

Trois mois plus tard

La mairesse, Diane Dallaire, assure que l'ensemble de la population de Rouyn-Noranda sera invité à prendre part à cette soirée. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

La première rencontre entre la Ville et les citoyens se tiendra plus de trois mois après l'annonce par le gouvernement de la construction d'une zone tampon dans le quartier Notre-Dame.

La mairesse Diane Dallaire se défend d'avoir tardé à organiser une rencontre publique.

Il y avait quand même des choses à mettre en place, à avancer, mais là on est vraiment rendu à cette première rencontre d'information publique , insiste Diane Dallaire qui affirme que la liste des invités n'est pas encore finalisée.

La Ville promet de tenir d'autres assemblées publiques dans les mois à venir.