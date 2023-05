Le Parti progressiste-conservateur et le Parti Wildrose ont fusionné en 2017 pour vaincre les néo-démocrates et rétablir leur règne. Malgré un premier mandat rocambolesque et une nouvelle cheffe imprévisible, la coalition conservatrice a tenu le coup.

Elle est solide au point d’avoir empêché la cheffe la plus populaire de l’histoire du NPD albertain de battre l’une des cheffes les plus polarisantes des conservateurs.

Devant de tels résultats, les deux partis doivent toutefois faire une introspection.

Danielle Smith réaffirme sa légitimité... pour le moment

Les conservateurs, dans une province où ils peuvent remporter des supermajorités comme celle de Jason Kenney avec 63 des 87 sièges en 2019, voudront-ils encore risquer des élections aussi serrées que celles-ci? Préféreront-ils un chef qui plaît à un plus grand public, pour ne pas devoir se battre aussi férocement chaque quatre ans?

Pour l’instant, Danielle Smith reste en selle. Cette victoire vient renforcer sa légitimité comme première ministre, mais elle est quand même assise sur un siège éjectable.

Les partisans du PCU ont célébré les victoires des différents députés au quartier général du Parti conservateur uni. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneault

Dans un parti qui a tendance à se débarrasser de ses chefs lorsqu’ils deviennent des boulets, elle devra naviguer habilement pour être encore aux commandes du parti dans quatre ans.

Tant que le groupe militant Take Back Alberta l’appuie, elle devrait être sauve, mais elle subira leur pression d’implanter des politiques plus libertariennes.

Ce sera maintenant l’occasion de voir la réelle idéologie de Danielle Smith dans ce deuxième mandat.

Par ailleurs, dans son discours de victoire, Danielle Smith n’a pas perdu une minute pour recentrer ses attaques sur son autre grand adversaire, le premier ministre canadien Justin Trudeau. Il n’y a aucune raison pour elle de lui tendre la main alors qu’il est un adversaire si utile politiquement. La relation continuera d’être difficile entre eux.

Une grande introspection pour le NPD

Pour le NPD , une révision de la stratégie est nécessaire. Le parti bénéficiait de conditions électorales relativement favorables : le Parti conservateur uni (PCU) a connu des déchirements importants durant la pandémie, mené par une première ministre sortante très polarisante, dont les actions ont été qualifiées de menaces à la démocratie par la commissaire à l’éthique.

Pourtant, le NPD n’a pas réussi à battre le PCU . Il aurait peut-être eu une meilleure chance si l’économie allait mal, car cela aurait scié les jambes de la campagne conservatrice basée sur l’économie.

Rachel Notley a promis de rester en poste comme chef de l'opposition officielle. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Le NPD doit se demander si ses attaques répétées envers le chef du parti adverse sont la bonne stratégie à adopter. Il avait fait de même en 2019 contre Jason Kenney, sans le succès escompté.

Depuis des années, Rachel Notley a tout fait pour normaliser son parti et séduire les conservateurs modérés. Cela n’a pas été suffisant. Il est difficile de voir comment le parti peut se recentrer davantage sans renier ses valeurs progressistes profondes.