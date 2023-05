Explosion causée par le traitement choc d’une piscine : appel à la prudence d’un Gatinois

La vie de Marc Danis a basculé le matin du 7 mai. Le Gatinois, qui s’était levé tôt, a voulu faire un traitement choc pour sa piscine.

Cette opération consiste à augmenter soudainement le taux de chlore dans l’eau. Ce sont des gestes qui n’ont plus de secret pour le Gatinois, propriétaire d’une piscine depuis des décennies.

J'ai pris ma chaudière comme d'habitude et puis j'ai mis 8 tasses de chlore dedans. J'avais un autre sachet de traitement choc que je mets souvent directement dans la piscine, mais là, je l'ai mis dans la chaudière.

Il poursuit. Ça fait 30 ans que j'ai une piscine. C’est répétitif, c'est comme mes toasts le matin. Ma chaudière, mes 8 tasses de chlore, tu brasses ça avec le bâton de hockey et j’envoie ça dans la piscine. Et puis, le lendemain l'eau est belle.

Or, ce matin-là, en ajoutant de l’eau chaude, la situation s’est rapidement dégradée, relate le sexagénaire qui était alors à l'intérieur de sa maison.

« Ça s'est mis à bouillonner. Ça [ne] bouillonne pas comme ça habituellement. J'ai dit : je vais sortir ça de là avant que... et puis, en m’en allant vers la porte de la maison, ça a éclaté. Il y a eu une explosion… Une déflagration. » — Une citation de Marc Danis

Sa conjointe s’est alors réveillée en sursaut. Manon Legault se rappelle les faits.

« Je me suis levée, puis mes yeux ont commencé à brûler, à couler et ma gorge me brûlait, je ne pouvais plus respirer. » — Une citation de Manon Legault, conjointe de Marc Danis

C’est alors qu’elle aperçoit Marc Danis à quatre pattes, en train d’essayer de nettoyer la flaque de chlore dans la maison. L’air est irrespirable. Elle se couvre la bouche et crie à son conjoint de sortir immédiatement.

Une fois à l’extérieur, elle appelle le 911. En attendant les secours, elle vérifie les signes vitaux de Marc, toujours conscient.

La conjointe de Marc Danis, Manon Legault, s'est réveillée en sursaut ce matin-là. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Les ambulanciers emmènent le blessé à l’hôpital. Elle demeure à la maison, avec les employés du service incendie et les policiers de Gatineau déployés sur les lieux, le temps de nettoyer et d'aérer la maison.

Marc Danis sera rapidement transféré au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, compte tenu de la gravité de ses blessures. Les poumons et les sinus sont profondément brûlés par les produits chimiques et ne fonctionnent plus. Le Gatinois est plongé dans un coma artificiel et branché à un respirateur. Il lui faudra six jours avant de reprendre connaissance.

Marc Danis a dû être hospitalisé pendant plusieurs jours, en raison de graves blessures survenues lors de travaux d'entretien de sa piscine. Photo : AFP / Courtoisie Marc Danis

Un accident qui aurait pu être évité

Trois semaines après l’explosion, Marc Danis est de retour chez lui. Au grand soulagement de sa famille et de ses médecins, il a réussi à se remettre sur pied tant bien que mal.

Il en tire une leçon, leçon qu’il tient d’ailleurs à partager. Il faut toujours manipuler avec prudence les produits, même ceux que l’on croit connaître.

Il ajoute, après mûre réflexion : je pense que le plus grand coupable, c'est moi-même.

« Parce qu’aujourd'hui, dans n'importe quoi, les sachets changent, on change les modes d'emploi, on change la quantité, on change aussi la force des produits chimiques. Alors c'est important de les lire [les instructions]. » — Une citation de Marc Danis

Marc Danis constate à quel point il est facile de passer outre aux simples mesures de sécurité. Ça te fait réaliser aussi à quel point, que ce soit dans un milieu de travail ou dans ta vie personnelle, un accident, c'est bête, il aurait pu être évité. [...] Un geste répétitif, on est tellement certain de nous, on se dit qu'il n'y a pas de danger, mais il est là, le danger.

Il conclut : c'est un peu le message à envoyer à tout le monde.

Marc Danis est rentré à la maison trois semaines après l'incident aux côtés de sa conjointe. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Marc Danis poursuit sa convalescence aux côtés de sa conjointe. Plus question de courir encore une fois un risque avec l’entretien de sa piscine. Le système de filtration fonctionne maintenant au sel.

Après avoir survécu à ce drame, Marc Danis veut maintenant se consacrer à ce qui est le plus important, selon lui : la santé et la famille.

Avec les informations de Laurie Trudel