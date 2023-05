L'entreprise établie à Calgary était l'un des nombreux producteurs de pétrole et de gaz naturel qui ont été contraints d'arrêter temporairement la production dans la région de Kaybob Duvernay, plus tôt ce mois-ci en raison des feux dans le centre et le nord de la province

À un moment donné, les analystes ont estimé qu'une production équivalente à plus de 200 000 barils de pétrole par jour était interrompue à travers l'Alberta.

Mais à mesure que la situation s'améliore, certaines entreprises ont pu reprendre leurs activités.

Crescent Point a souligné qu'au cours de la semaine dernière, elle avait remis en service une production représentant l'équivalent de 45 000 barils de pétrole par jour à Kaybob Duvernay.

Elle a ajouté qu'aucun dommage n'avait été causé aux actifs de l'entreprise.

Lundi, Paramount Resources a également indiqué avoir rétabli la majorité de sa production. L’entreprise a précisé avoir entièrement repris ses activités dans la région de Grande Prairie. Toute sa production, sauf 5000 des 14 000 barils par jour encore en arrêt dans la région de Kaybob Duvernay, devrait être de nouveau active d'ici une semaine, ajoute la pétrolière.

L'Alberta demeure en état d'urgence. Le danger d'incendie est considéré comme très élevé dans le nord de la province. Il est modéré à élevé dans les régions du centre et du sud.

La province recense 63 incendies de forêt actifs lundi soir, dont 20 qui ne sont toujours pas circonscrits.