Des vétérans de la guerre de Corée se retrouvent après 71 ans

Un peu plus de 71 années séparaient leur dernière rencontre et pourtant c’est comme si c’était hier. Les vétérans de la guerre de Corée Roméo Gagnon et André Therrien se sont retrouvés, lundi, l’instant d’une soirée dans les locaux de la Légion royale canadienne à Chicoutimi.

Roméo Gagnon, 97 ans, croyait seulement assister au visionnement d’un documentaire portant sur sa mission lors de ce conflit. Il a également revu son chef de peloton de l'époque, André Therrien, 98 ans. La surprise fut totale pour le vétéran saguenéen.

Roméo Gagnon croyait assister, en compagnie de son fils Mario, au visionnement d’un documentaire portant sur sa mission en Corée. Il a revu son chef de peloton, André Therrien, une première en 71 ans. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

On est ce qu’on appelle des albums du passé. Aujourd'hui, il me vient toutes sortes de souvenirs de ce qu'on a vécu là-bas. On a eu chaud, on a eu froid, on a gelé, on a encore eu chaud après, on a eu de la pluie, on a eu toutes sortes de choses , a confié M. Gagnon quelques minutes après la rencontre inespérée.

C'est en parlant un peu que les souvenirs qu’on avait oubliés reviennent tout de suite. C’est très curieux , ajoute André Therrien.

Le lien qui unit ces deux hommes est toujours perceptible sept décennies plus tard. Malgré les souvenirs moins gais, la camaraderie est encore bien vive, aujourd’hui.

Ils ont vécu des choses au front que bien peu de gens peuvent comprendre.

La conversation qu'on a entre deux vétérans, on ne l'a pas avec un civil parce qu'il va se dire : "Voyons, c'est pas possible de ce que tu me racontes-là". Alors, on ne dit pas un mot , explique M. Therrien, qui habite dans la grande région de Québec.

Il a tenu à prendre la parole, faisant rire la foule du début à la fin. Je t’avertis, si on se retrouve dans 71 ans, on sera momifié , a-t-il lancé à son frère d'armes.

Le temps file et les vétérans de la guerre de Corée se font de plus en plus rares. Les anciens combattants ont ainsi fait la promesse, cette fois-ci, de garder le contact.

Le truc, c’est de se voir ou de s’appeler souvent. Comment ça va? Ça va bien ou moins bien. Garder le contact, c’est ça qui est important , précise M. Therrien.

Acte de bravoure

Le Baieriverain d’origine est l’un des derniers vétérans canadiens toujours vivants qui a pris part à la guerre de Corée. Roméo Gagnon s’est enrôlé dans la force spéciale en 1950. Après un entraînement de six mois à Québec et de six autres à Fort Lewis aux États-Unis, il embarqua sur un bateau, en direction du conflit qui opposait la Corée du Sud à son voisin du Nord.

Alors qu’il se trouvait sur le champ de bataille, une grenade se dirigeait sur son équipe. Le soldat n’a pas hésité. En fait, il n’avait pas le temps d’hésiter puisque cette arme explose en l’espace de quelques secondes. Roméo Gagnon a attrapé la grenade avant de la relancer dans l'embouchure d’un poste de mitraillettes des ennemis. Ce geste qualifié d'invraisemblable par son chef de peloton lui aura permis d’éviter la mort et celle de ses compatriotes. Ce réflexe de survie mit fin à l’attaque.

J’ai eu le choix de mourir en attendant ou de mourir en la lançant , résuma simplement M. Gagnon.

André Therrien (à droite) a apporté une grenade pour taquiner Roméo Gagnon, mais il s'agissait plutôt du fruit. Ce dernier a été honoré pour avoir lancé une grenade à deux reprises. Cet acte de bravoure lui a évité la mort et à son équipe. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Ce geste de grand courage lui aura également valu la Médaille militaire pour bravoure au champ d’honneur. Il obtient cette distinction l’année après son retour au pays.

Son chef de peloton, qui n’a pas laissé passer une occasion de blaguer, lui avait apporté un fruit bien significatif lundi soir, soit une grenade. M. Gagnon a tenu ce symbole du passé, entre ses mains, le reste de la soirée.

Conserver la mémoire

La présentation d’un documentaire portant sur ce conflit qualifié de guerre oubliée fut le parfait prétexte pour cette rencontre unique. Plus de 60 personnes, dont des membres de la famille Gagnon et de la Légion royale canadienne filiale 235 ont assisté à cette soirée forte en émotions.

Plus de 60 personnes étaient présentes, dont plusieurs membres de la Légion royale canadienne, filiale 235. La famille Gagnon était aussi bien représentée. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Le réalisateur du documentaire, Yves Roy, a tenu à souligner l’importance de garder une trace du passé. Cela permettra de comprendre ce qui s’est passé , a-t-il dit au terme de la présentation de son projet des derniers mois.

C'est lors de son travail de recherche qu'il a retracé André Therrien. Ce dernier a replongé dans ses notes de l'époque. Cet exercice lui a permis de faire le lien avec Roméo Gagnon à qui il avait recommandé une distinction en raison de son geste qui évita bien des blessures et des morts.

La famille de Roméo Gagnon a reçu la version familiale de l’oeuvre d’une trentaine de minutes réalisée en compagnie d’autres membres de la Légion. Son fils Mario Gagnon a d'ailleurs participé au documentaire. Une version plus étoffée de Mon père, Mon héros sera remise au Musée Royal 22e Régiment.

Plus de 26 000 Canadiens ont participé à la guerre de Corée qui s’est échelonnée sur trois ans. Au total, 516 Canadiens sont morts au combat.