Le sourire et la gentillesse de Michel Côté

Le Québec s’est arrêté un moment aujourd’hui en apprenant la mort d’un de ses enfants chéris, celle du comédien Michel Côté. Depuis l’annonce de son décès, c’est une déferlante d’hommages et d’éloges qui fusent de partout. Ceux qui l’ont côtoyé de près ou de loin témoignent bien évidemment de son immense talent, mais surtout de sa grande gentillesse et de sa générosité.

Michel Côté prenait toujours plaisir à rencontrer ses admirateurs. Photo : Radio-Canada

La Mauricie ne fait pas exception. Michel Côté n’habitait pas la région et n’y était pas originaire. Mais la région l’aurait volontiers adopté s’il en avait manifesté l’intention. Trois-Rivières lui a même ouvert les portes de son hôtel de ville et de son musée.

Le comédien Michel Côté était de passage au musée POP, à Trois-Rivières, le 22 février 2019 pour l'événement « Autour d'une broue avec Michel Côté ». Photo : Radio-Canada

L’ancien directeur technique de la salle J. Antonio-Thompson fait le parallèle entre lui et Guy Lafleur. C'est le grand frère de tous les Québécois. C'est un peu la même chose pour Michel Côté. On connaît tous Michel Côté, on veut tous l'avoir comme frère. On veut tous l'avoir comme ami. Moi, j'ai eu l'immense chance de le côtoyer quelques fois dans ma vie, puis j'en garde un souvenir impérissable.

De gauche à droite : Marc Messier, Michel Côté et Marcel Gauthier en entrevue à Radio-Canada le 15 novembre 2012 alors qu'ils jouaient la pièce Broue sur les planches de la salle J.-Antonio-Thompson. Photo : Radio-Canada

Jean Marois le considère comme un des grands qu’il a côtoyés. Il relève son grand respect pour les gens avec qui il travaille. Lorsque la Ville de Trois-Rivières a rendu hommage à l’équipe de Broue en organisant une cérémonie civique au salon du maire à l’hôtel de ville, Michel Côté a insisté pour qu’il y participe. Il dit : tu viens, tu fais partie de l'équipe!

Michel Côté et ses acolytes Marcel Gauthier et Marc Messier ont été reçus à l'hôtel de ville de Trois-Rivières le 8 novembre 2013 lors d'une réception civique à laquelle participait le maire de l'époque, Yves Lévesque. Photo : Radio-Canada

Les journalistes qui l’ont rencontré à travers les tournées de promotions, les soirs de premières sont unanimes pour témoigner que le comédien a toujours fait preuve de professionnalisme, de courtoisie et de générosité. Au-delà de toutes ces qualités propres aux grands, c’est sans doute de son sourire chaleureux et complice que ceux qui l’ont côtoyé se souviendront davantage.

Le 11 mai 2005, Michel Côté et Marc-André Grondin étaient à Trois-Rivières pour faire la promotion du film CRAZY. Photo : Radio-Canada