Le trophée de la Coupe Davis à Saguenay le temps d’une soirée

Tennis Canada a organisé cette tournée pour remercier ses différents clubs dans le pays après la victoire canadienne de novembre 2022, arrachée notamment par les joueurs Félix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau et Denis Shapovalov.

La ville de Saguenay a été un choix facile pour Tennis Canada dans sa tournée au Québec en raison de sa longue histoire en matière de tournois de tennis, comme l’explique le conseiller spécial de Tennis Canada, Eugène Lapierre.

Il fallait absolument qu’on vienne à Saguenay. [...] Ça a toujours été une des meilleures villes de tennis du Québec. Moi, les premières fois que je suis venu ici, c’était avec la Coupe Alcan, pendant plusieurs années, on venait voir nos meilleurs joueurs.

Des règles strictes ont été mises en place pour permettre le transport de la coupe d’une ville à l’autre. On a un protocole très épais pour comment faire pour la transporter, la mettre dans les caisses, la démonter, même jusqu’à comment l’essuyer, le type de poush-poush que ça prend, a ajouté Eugène Lapierre. Et on a une assurance aussi qui vient avec, avec un gardien de sécurité qui n’est pas très loin de nous, qui ne lâche jamais la coupe des yeux. Si elle doit rester ailleurs qu’en ville, dans son local, il l’amène dans sa chambre et il dort avec.

La Coupe Davis à Chicoutimi en 1985

La Coupe Davis est déjà venue en territoire saguenéen, il y a près de 40 ans. Deux étapes du tournoi ont été présentées à Chicoutimi, en 1985. L’ancien joueur de tennis saguenéen, Stéphane Bonneau, se souvient des matchs qu’il a disputés lors de l’événement.

L'ancien joueur de tennis saguenéen, Stéphane Bonneau, était présent pour parler avec des amateurs. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Pour moi, c’est inoubliable. D’ailleurs, quand j’en parle aux gens, c’est extraordinaire, s’est-il exclamé. C’est une expérience extraordinaire parce que, l’année où j’ai été champion canadien, deux fois en ligne, 1984 et 1985. En 1985, ils l’ont fait ici, ils l’ont organisé ici et c’est la seule fois qu’ils l’ont organisé. Ce n’est pas tout le monde qui peut vivre une situation pareille, donc j’étais très content.

