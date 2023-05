Un programme d’aide pour les résidents de Dawson touchés par les inondations

Sans préciser le montant total de l’aide financière de ce programme de soutien aux sinistrés, le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, explique que l’aide sera coordonnée pour le remplacement et la réparation des dommages subis par des résidences primaires et secondaires ainsi qu’un soutien financier pour les propriétaires d’entreprises.

Actuellement, 82 personnes se sont inscrites auprès des Services de soutien d’urgence depuis le 10 mai, et plusieurs d’entre elles ont dû être relogées dans des hôtels ou des logements privés. Du 13 au 16 mai, une cinquantaine de lits de camp avait d’ailleurs été déployée dans le gymnase de l’école Robert-Service afin d’y accueillir les sinistrés.

L’ampleur des dégâts n’a pas encore été confirmée, car le gouvernement attend les évaluations des entrepreneurs, mais il appréhende la possibilité de davantage d’inondations, avec de la pluie prévue jusqu’à mercredi. En ce moment, nous attendons de voir ce qui se passera d’ici la fin de la semaine , indique le premier ministre Ranj Pillai.

Il y a des terres agricoles qui ont été touchées et qui ont perdu leur couche arable, il y a des bâtiments extérieurs qui ont maintenant disparu emportés par la débâcle et il y a beaucoup de dommages dus aux inondations , prévient toutefois le ministre des Finances, et député de la circonscription du Klondike, Sandy Silver.

Pas d’état d’urgence pour la région

Malgré les dommages et les évacuations causés par les inondations depuis le début du mois de mai, notamment dans le secteur de Rock Creek, le gouvernement soutient qu’il n’est pas nécessaire de déclarer l’état d’urgence, comme cela avait été le cas lors des inondations de 2021 dans le sud du territoire.

L’état d’urgence avait alors été déclaré pour forcer le gouvernement fédéral à envoyer des ressources au territoire. Dans ce cas-ci, nous avons toutes les ressources dont nous avons besoin , indique le ministre des Services aux collectivités, Richard Mostyn.

Plus de 500 000 sacs de sable étaient d’ailleurs déjà prêts à être déployés, ce qui a pu aider lorsque les risques d’inondation se sont concrétisés dans la région de Dawson.

L’état d’urgence est une étape importante et nous ne voulons pas mal l’utiliser ou le déclarer pour n’importe quelles raisons. Nous voulons nous assurer que les circonstances le justifient pour faire une telle déclaration, et en ce moment, nous ne jugeons pas que ce soit nécessaire , souligne le ministre Mostyn.

Préparez-vous , martèle le premier ministre

Avec la saison des feux qui approche également rapidement, le premier ministre Ranj Pillai a rappelé plus d’une fois l’importance pour la population de se préparer et d’avoir à portée de main un sac contenant le nécessaire d’urgence en cas d'évacuation rapide.