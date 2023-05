Ressources Cartier confirme le potentiel de son projet Chimo

Cette société junior a publié en avril une étude préliminaire qui démontre la viabilité économique du projet.

Située à 45 km à l’est de Val-d’Or, la mine Chimo pourrait produire jusqu’à 116 000 onces d’or par année pendant près de 10 ans. Ressources Cartier a établi le scénario d’une exploitation souterraine dotée d’une usine pouvant traiter jusqu’à 3000 tonnes par jour.

C’est un jalon important pour nous, qui nous permet de savoir si on continue, si le projet a une chance, un jour, de devenir une mine , explique Philippe Cloutier, président et chef de la direction de Ressources Cartier.

« Quand Chimo a cessé ses opérations, en 1997, c’était principalement en raison du prix de l’or de l’époque, à environ 400 $ l’once. Ce n’était pas par manque de minerai. » — Une citation de Philippe Cloutier, de Ressources Cartier

Depuis 2017, Ressources Cartier a réalisé 70 000 mètres de forage sur son projet Chimo et a produit quatre estimations des ressources. Avant de penser à un échéancier vers un projet d’exploitation. la compagnie veut ajouter des onces d’or aux quelque 2,3 millions d'onces déjà indiquées ou présumées.

On sait que c’est un système ouvert pour ajouter des ressources latéralement et en profondeur. On est à la pointe de l’iceberg, mentionne M. Cloutier. On a aussi acquis la propriété East Cadillac, qui nous donne le champ libre sur plus de 15 km qui n’ont pas été investigués en profondeur. Il y a beaucoup de potentiel d’exploration, mais ça va prendre du temps pour s’enligner si on reste uniquement dans le secteur de l’ancien puits ou si on peut s’étendre à l’est et à l’ouest.

Plus de 340 millions $

Selon le scénario actuel, il en coûterait plus de 340 millions $ pour développer la mine Chimo. Ressources Cartier voit son étude économique préliminaire comme une belle carte de visite pour susciter de l’intérêt de la part de compagnies majeures.

C’est difficile en 2023 pour une petite société minière de s’attaquer à construire une mine elle-même. Les plus grandes sociétés ont déjà des équipes bien rodées pour tous les aspects sociaux, de consultations publiques, environnementaux et de gouvernance, a mentionné Philippe Cloutier. Nous, notre but, c’est l’exploration, faire croître le projet. Il y aura des études plus poussées à faire et on aimerait que ça se fasse avec une société plus senior. Toutes les alternatives seront étudiées au cours des prochains mois.

Exploitée de 1964 à 1997, la défunte mine Chimo a produit 379 000 onces d’or au cours de son existence.