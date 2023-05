La circonscription de Winnipeg-Centre-Sud bat des records avec 42 candidats

La Rimouskoise Julie St-Amand fait partie de la trentaine de candidats indépendants. C’est la deuxième fois en moins de six mois qu’elle se présente à une élection partielle.

Elle était aussi parmi les 40 candidats de la partielle de Mississauga—Lakeshore en décembre dernier.

Le but de notre comité [Longest Ballot Committee] c’est de ramener à l'avant la réforme du mode électoral qui avait été promise par le gouvernement en 2015 lors de la campagne , explique-t-elle.

La candidate indique que l'objectif est de voir un regain de l’intérêt de la population pour la politique. On voit que, dans les dernières années, les taux de participation aux élections, qu'elles soient municipales, provinciales ou fédérales, [laissent vraiment à désirer] , ajoute-t-elle.

Le politologue Daniel Béland affirme que l’objectif du comité de faire parler de sa cause fonctionne. On est en train d'en parler, ça va être à la télévision. Il y a une couverture médiatique et donc on parle de la question de la réforme du mode de scrutin , explique-t-il.

« Est-ce que ça va changer quelque chose? Moi, je ne pense pas, en tout cas, pas à court terme. Je ne pense pas que le gouvernement Trudeau va changer d'idée. » — Une citation de Daniel Béland, directeur de l'Institut d'études canadiennes de l'Université McGill

Le mouvement semble plaire à certains résidents de la circonscription, comme Farida Nezami. Je pense que c’est bon pour faire changer les choses, ça donne l’occasion aux gens de présenter leurs idées et ça donne de la variété , affirme-t-elle.

D'autres, comme Rhea Mossman-Syms, se disent plutôt médusés par la situation. C’est un très long bulletin de vote. Ça va profondément diviser le vote. Très honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser de tout cela. Je sais que plusieurs personnes comptent voter pour Ben Carr.

Ben Carr (à gauche) se présente comme candidat libéral de Winnipeg-Centre-Sud. Photo : Radio-Canada

Malgré l'embarras du choix, la décision de certains est déjà prise : ils voteront pour le candidat libéral.

Le père de Ben Carr, Jim, était un de mes amis et l’un des meilleurs députés que ce pays ait jamais eus, c’est lui qui devrait nous représenter , assure Ken Macdonald, un autre résident de Winnipeg-Centre-Sud.

Beau temps, mauvais temps, je vote toujours libéral , lance de son côté Abdul Rahman Kamara. Il explique que c’est grâce à ce parti qu’il a pu immigrer au Canada depuis l’Afrique.

Deux partielles, deux réalités

Contrairement au bulletin de vote dans Winnipeg-Centre-Sud, celui du bastion conservateur de Portage—Lisgar ne devrait compter que trois noms. Il s'agit de ceux de Branden Leslie pour le Parti conservateur, de Kerry Smith du Parti libéral et de Maxime Bernier, le chef controversé du Parti populaire du Canada.

La candidature de ce dernier continue de faire réagir. Je trouve plutôt étrange qu’il se présente au Manitoba. Que sait-il de Portage-la-Prairie? Comment peut-il représenter les gens là-bas? demande Ken Macdonald.

« Nous n’avons pas besoin d’un touriste québécois pour représenter Portage—Lisgar. Donnez-nous quelqu’un du Manitoba, qui se soucie de la province. » — Une citation de Ken Macdonald, résident Winnipeg-Centre-Sud

La période de candidature se terminait ce lundi à 14 h et la liste définitive sera disponible ce mercredi, selon Élections Canada.

Les élections dans les deux circonscriptions se tiendront le 19 juin.

Avec les informations d’Anne-Charlotte Carignan