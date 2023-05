Décès de Michel Côté : Alma perd un de ses plus grands ambassadeurs

La Ville d'Alma perd l'un de ses plus grands ambassadeurs et certainement l’un des plus grands comédiens du Québec, a déclaré par voie de communiqué la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont. Michel Côté aura marqué l’histoire en faisant rayonner Alma et tout le Québec. Mes pensées accompagnent sa famille, ses proches et ses nombreux admirateurs.

La Ville lui a dédié son principal lieu de diffusion culturelle, renommé la Salle Michel-Côté en 2011. Le comédien s’est par la suite impliqué dans les rénovations de l’auditorium, complétées en 2012.

Marc Asselin est sorti de sa retraite pour commenter le décès d’un homme qu’il appréciait au plus haut point. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

L’ex-maire d’Alma, Marc Asselin, est lui aussi attristé de la perte de cet homme qu’il a connu lors de ses années à la mairie, mais aussi personnellement. Michel a toujours été un grand ambassadeur pour la ville d’Alma, a-t-il indiqué. Il ne s’est jamais caché du fait qu’il venait d’Alma lorsqu’il faisait ses entrevues à l’international et tout.

Michel Côté a entamé sa carrière de comédien dans sa ville natale. Il a rejoint le Théâtre Populaire d’Alma, en 1967. Il a ensuite foulé les planches de la Cabotière, aujourd’hui port d’attache de la Véloroute des Bleuets, pendant plusieurs années. La troupe almatoise a remporté, en 1969, le Festival canadien de théâtre amateur.

Une grande perte pour le milieu artistique régional

L’actrice et écrivaine originaire de Chicoutimi, Louise Portal, qui connaissait Michel Côté depuis de nombreuses années, est tout aussi peinée par le départ de l’acteur. Dans les années 1970, on a fait notre jeunesse [ensemble], mais c’est bizarre, parce que je n’ai jamais eu la joie de travailler avec lui, non, jamais, a-t-elle raconté. Puis, pourtant, on vient de la même région.

L'actrice et écrivaine, Louise Portal, a connu Michel Côté lors de ses études à Montréal, dans les années 1970. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

La femme de 73 ans a eu le coeur serré lors de l’annonce de son décès, lundi matin. Notre milieu artistique est complètement sous le choc, même si on savait qu'il était assez malade.

Le réalisateur almatois Jimmy Larouche se souviendra toujours des films dans lesquels apparaissait Michel Côté. Soit il avait du goût, soit il rendait tout ce qu’il faisait meilleur, parce qu’il a rarement participé à un film que je n’ai pas aimé.

Jimmy Larouche a eu le privilège de travailler pendant une journée avec le comédien, lors de son projet Mon ami Dino. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Jimmy Larouche a eu la chance de travailler avec le comédien lors de la production de son film Mon ami Dino. Je me souviens de l’effet qu’il a fait chez l’équipe et moi aussi, s’est-il souvenu. Quand il est arrivé, je ne sais pas, notre Brad Pitt ou notre Jack Nicholson national, du Québec, venait d’arriver sur le plateau.

Avec les informations de Julie Larouche et Laurie Gobeil