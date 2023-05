PFR à Saint-Félicien : Québec écarte l’option permanente des rejets dans l’Ashuapmushuan

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) autorise une fois de plus Produits Forestiers Résolu (PFR) à procéder temporairement à des rejets d'effluents des eaux traitées par l'usine de pâte kraft dans la rivière Ashuapmushuan. Il rejette toutefois la possibilité de retenir cette option à titre permanent.

Les déversements ont lieu entre le 29 mai et le 21 juin. Cette décision a été prise en raison de travaux de nettoyage et d'entretien de la conduite vieillissante qui se déverse dans la rivière Mistassini, située plus à l'est. Ils visent à évaluer avec précision ce qui devrait être fait pour réhabiliter la conduite à long terme.

Par communiqué, le Ministère dit souhaiter notamment éviter les rejets pendant la remontée des ouananiches adultes vers leur site de reproduction. Selon le document, cette remontée a habituellement lieu du 15 juillet à la fin août, se prolongeant parfois jusqu'à la fin septembre.

La conduite de 14,2 kilomètres a été construite par Québec, qui en est toujours propriétaire, en 1976.

En partant des résultats d'une étude réalisée par la Chaire de recherche sur les espèces aquatiques exploitées, le MELCCFP a décidé de continuer de privilégier le point de rejet des effluents dans la rivière Mistassini pour ainsi causer moins d'impacts sur l'environnement.

La rivière Ashuapmushuan, au Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / MIreille Chayer

On a fait l'analyse entre les deux points de rejet pour voir quel était l'endroit où il y avait le moins d'impacts et ces études-là, par principe de précaution, nous invitent à conserver le point de rejet , avait expliqué plus tôt en entrevue Jean-François Harvey, directeur des barrages pour le MELCCFP .

La rivière Ashuapmushuan, située plus près de l'usine, a le statut de réserve aquatique projetée.

Le ministère dit répondre à ces craintes qui avaient été exprimées à propos d’une possible solution qui aurait compris des rejets permanents dans la rivière Ashuapmushuan. Selon Jean-François Harvey, la configuration de cette rivière pose problème.

L'enjeu, dans le fond, c'est que la configuration de la rivière fait en sorte qu’elle est plus étroite. Puis ça peut avoir un impact, ça peut causer un blocage au niveau de la migration de la ouananiche. Donc, alors qu’au niveau du point de rejet de la rivière Mistassini, bien la rivière est beaucoup plus large à l'endroit du point de rejet, donc ça permet à la ouananiche de contourner si on veut, le point de rejet pour pouvoir monter frayer dans la rivière Mistassini. Donc effectivement il y a moins d'impact au niveau de la rivière Mistassini , a-t-il poursuivi.

Quatre tronçons de 350 mètres feront l'objet des travaux.

On réfléchit aussi pour faire un nettoyage global de l'ensemble de la conduite en fonction de ce que l'on constatera dans le nettoyage qui va commencer cette semaine ,a précisé M. Harvey.

Québec dit aussi travailler à réduire à la source les rejets de l'entreprise et à en améliorer la qualité.

Fin de 2023

L'étude de faisabilité qui devait être présentée en 2022, comme l'avait annoncé la députée caquiste Nancy Guillemette, sera finalement complétée à la fin de 2023.

Au départ, il y avait quand même de l'instrumentation à faire venir sur la conduite actuelle, des capteurs de pression notamment pour savoir en termes d'utilisation, comment cette conduite-là se comporte. Pour l'étude, il y avait aussi une modélisation à faire pour savoir comment les rejets s'effectuent, c'est quoi les situations de pression, les pertes de charge dans la conduite qui pourrait expliquer le pourquoi de son manque d'efficacité à l'occasion , a-t-il enchaîné.

Ces prises de données ont été réalisées l'été dernier et l'analyse se poursuit. Le ministère attend les conclusions pour décembre 2023.

Toujours selon le communiqué, la conduite a été mise à la disposition de l'usine PFR (alors Donohue) en 1978. Les coûts et la responsabilité associés à l'entretien de cette conduite sont assumés par le gouvernement du Québec en vertu de l'entente convenue avec l'entreprise lors de la construction de l'usine.

Avec les informations de Laurie Gobeil