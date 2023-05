Médecine nucléaire: l’Enfant-Jésus a maintenant son cyclotron

L’accélérateur de particules de 17 tonnes a été livré jeudi à Québec, en provenance de la Belgique.

L’énorme colis a été déposé dans une voûte. Les murs, faits de béton, ont une épaisseur de quatre mètres.

Montréal et Sherbrooke ont déjà leur cyclotron qu’ils utilisent pour de la recherche. Celui de l’Enfant-Jésus sera le premier au Québec à être utilisé pour les patients.

« En 2009, il y a eu une pénurie mondiale d'isotopes médicaux. La centrale nucléaire de Chalk River était fermée. On avait dû envoyer nos patients se faire soigner aux États-Unis. Là. Ça n’arrivera plus. » — Une citation de Christine Mimeault, directrice générale adjointe du nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec-Université Laval

On nous avait autorisé un cyclotron pour de la recherche et non pour l’utilisation auprès des patients. En cours de route, on a fait la démonstration de la valeur ajoutée de pouvoir utiliser notre cyclotron pour pouvoir s’approvisionner pour nos radio-isotopes, pour la médecine nucléaire, la radio-oncologie , raconte celle qui est aussi la directrice générale adjointe du nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec-Université Laval.

L’appareil aura coûté près de 25 millions de dollars, dont cinq fournit par la Ville de Québec.

La Fondation du CHU de Québec a également contribué à hauteur de 10 millions de dollars.

Le cyclotron fait partie du grand chantier de 2,2 milliards de dollars du nouveau complexe hospitalier (NCH), sur le site de l'Enfant-Jésus, dont la construction a commencé en 2017.

L’appareil sera en période de rodage jusqu’en 2026.

Le chantier du nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec-Université Laval. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Pour une meilleure autonomie médicale

Même si le cyclotron ne produira pas tous les types d’isotopes et que l’Hôpital devra encore faire des importations, la production sera assez importante pour entraîner des économies à long terme.

L’un des enjeux liés aux isotopes est leur durée de vie lors du transport. Maintenant, il suffira de traverser seulement quelques corridors.

Un gain médical très important pour Québec. La production des radio-isotopes va nous permettre de développer une autonomie pour des examens liés à la médecine nucléaire et de développer de nouvelles molécules radio-pharmaceutiques pour faire de nouveaux traitements en cancérologie , explique Mme Mimeault.

La venue d’un tel appareil de haute technologie gardera également les chercheurs dans la région, croit la directrice générale adjointe.

Pour le moment, le cyclotron sera utilisé uniquement par le CHU de Québec, mais sa production va au-delà des besoins, ce qui pourrait peut-être ouvrir la porte à des exportations.

Un appareil de médecine nucléaire… sécuritaire ?

Puisqu’il s'agit d’un appareil de médecine nucléaire, le cyclotron émet des déchets nucléaires.

Or, le chef du programme du cyclotron, Mehdi Boudjemeline n’est pas inquiet. Il ne peut pas y avoir de fuite, ce n'est pas un réacteur. Une fois qu'on coupe le courant, plus rien n'est généré. On est en sécurité , soutient-il.

Il rappelle que des prises de mesure seront faites tous les trois mois pour voir si la voûte est toujours intacte, des requis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

D’après les entrevues de Guylaine Bussière et de Pascal Poinlane