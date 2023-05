Campement d’itinérants : un candidat à la mairie de Toronto promet une tolérance zéro

C’est plus précisément la lutte contre l’itinérance qui les a occupés, alors que les campements se multiplient ou s'agrandissent dans les parcs de la ville avec les températures clémentes.

Ce matin, Mark Saunders a annoncé vouloir supprimer tous les campements de sans-abri s’il est élu. Pour lui, ils ne peuvent plus être tolérés et doivent être enlevés tout en préservant la dignité des gens qui y habitent .

L’ancien chef de police de la métropole propose d’augmenter le nombre d’équipes d’intervention d’urgence pour offrir un service continu, 24 heures sur 24, et d’embaucher des infirmières de rue.

Une annonce qui inquiète, au campement du parc Allan Gardens. David y vit sous une tente avec sa femme, qui se déplace en fauteuil électrique.

Il dit avoir du mal à trouver un refuge qui les accepte tous les deux et leur chien. Laissez nos campements en paix, dit-il, et si vous voulez faire quelque chose, aidez-nous à nous loger.

Certains candidats ont fait valoir leur expérience passée, ainsi que les initiatives qu’ils ont jugées fructueuses et qu’ils veulent reproduire s'ils sont élus.

C’est le cas d’Ana Bailão qui plaide pour une stratégie axée en priorité sur le logement. Elle cite son passage comme conseillère municipale du quartier Davenport. Grâce aux travailleurs sociaux, au soutien du personnel de la Ville et des organisations à but non lucratif , elle raconte avoir vidé le campement du parc Dufferin Grove.

Elle a affirmé que, grâce à ces ressources, 25 personnes ont pu obtenir un logement et une cinquantaine d'autres ont eu une place dans des refuges.

Brad Bradford, lui, a cité l’exemple de la construction de 59 logements modulaires dans le quartier de East York, pendant le mandat de John Tory.

Olivia Chow propose, elle, d'ouvrir de nouveaux centres de services pour les personnes sans-abri et de créer un programme de subventions aux loyers.

Mitzie Hunter a proposé la construction de 2000 logements transitoires avec des services sociaux.

Josh Matlow avait déclaré lors d’un débat que l’itinérance devait être considérée comme une priorité.

Avec les informations de Mirna Djukic