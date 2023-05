Le Club de motoneigistes de Rouyn-Noranda condamné à plus de 3 M$ en dédommagement

De graves séquelles compensées par quelques millions de dollars. La Cour supérieure du Québec condamne le Club de motoneigistes M.R.C. Rouyn-Noranda à verser plus de 3,2 millions $ en dommages moraux et en pertes de revenus à James Clendenning, un résident de l’Ontario.

C'est ce que révèle une décision de la Cour supérieure du Québec rendue le 3 mai dernier. M. Clendenning a été victime d'un accident de motoneige en janvier 2017 sur la Trans‑Québec 93, un sentier entretenu par le Club de motoneigistes de Rouyn-Noranda.

James Clendenning et son épouse n’avaient pas donné suite à nos demandes d’entretien au moment d’écrire ces lignes. L’homme de 59 ans a toutefois témoigné au tribunal des séquelles de son accident, lui qui traîne à ce jour une sérieuse et permanente lésion cérébrale.

Plus important encore, la dynamique familiale de M. Clendenning a changé pour le pire. En raison de son comportement parfois erratique ou inhabituel suite à son traumatisme crânien, ainsi que de sa capacité perdue à prodiguer des conseils avisés, ses enfants ne souhaitent plus se laisser guider par lui. Sa relation avec sa femme a également beaucoup changé , mentionne en anglais la décision du juge de la Cour supérieure, Patrick Buchholz.

« Au cours de son témoignage, et six ans après l'accident, M. Clendenning apparaît comme un homme démoli à la Cour. Il n'a plus l'impression de subvenir aux besoins de sa famille, ni d'être un bon mari ou un bon père. » — Une citation de Extrait de la décision rendue par la Cour supérieure

Souche mal placée

James Clendenning a percuté une souche d'arbre entre Duparquet et Amos. Lui et ses avocats ont réussi à démontrer que celle-ci était située sur le sentier et que l’accident a ainsi été provoqué par la négligence de l'organisation.

Le Club de motoneigistes a tenté de nier sa responsabilité et d’affirmer que la souche d'arbre n’empiétait pas sur le sentier, mais la Cour supérieure a rejeté ses arguments.

Une inspectrice de la Sûreté du Québec a conclu dans son rapport de police et déclaré lors de son témoignage que la souche mise en cause était, selon elle, bel et bien située à l’extrémité droite du sentier . Elle avait d'ailleurs contacté le président du Club de motoneigistes de l'époque pour lui demander d'abattre la souche, la jugeant dangereuse, selon le jugement.

Lésions cérébrales et indemnités

James Clendenning porte de l'accident d'importantes lésions cérébrales. Outre les dommages moraux, il a notamment obtenu des indemnités pour pallier ses dépenses médicales futures. Le tout s'élève à 3,2 millions de dollars, sans tenir compte d’indemnités additionnelles.

Sa conjointe et leurs cinq enfants ont quant à eux respectivement obtenu 85 000 $ et 150 000 $ en dommages moraux. Sa conjointe a aussi obtenu une compensation de 239 133 $ en échange de soins et de l’assistance qu’elle a promulguée à son mari entre avril 2017 et novembre 2022.

Le président du Club de motoneigistes Rouyn-Noranda, Daniel Audy, a décliné notre demande d’entretien. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec n’avait pas non plus répondu à notre demande d’entretien , au moment d’écrire ces lignes.