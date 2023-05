Des retombées économiques à prévoir pour le Championnat mondial de parahockey à Moose Jaw

En plus du Canada, cet événement rassemble 8 équipes de partout dans le monde, c'est-à-dire les États-Unis, la Tchéquie, l’Italie, la Norvège, l’Allemagne, la Chine et la Corée.

L’engouement local pour cet événement jumelé à la présence d’équipes et de touristes internationaux à Moose Jaw stimule l’économie, selon le directeur du développement économique de la Ville de Moose Jaw, Jim Dixon.

Il ajoute que les retombées seront considérables.

« Nous avons un millier de chambres d’hôtel et elles sont toutes réservées. De plus, les restaurants et les autres services vont bien se porter pendant la semaine de compétition. »