Prévenir les noyades en piscine : le cri du cœur de parents

L’une des victimes, une fillette de 3 ans, est morte à l'hôpital mardi soir dernier à la suite d'une noyade à Ajax en banlieue de Toronto.

L'autre, un petit garçon de 3 ans, s'est noyé samedi dans une piscine lors d’une fête d’anniversaire à Oakville.

De malheureux événements qui réveillent de pénibles souvenirs pour Marlène Clergema, la mère du petit Liam qui a vu la mort de très près lorsqu’il a failli se noyer à trois ans dans la piscine d'amis à Montréal alors que ses parents tentaient de récupérer un ballon pris dans un arbre.

Le petit Liam a failli se noyer quand il avait 3 ans. Photo : Marlène Clergema

C’est sa sœur de neuf ans qui l'a vu en premier.

Ma fille s'est mise à crier : '' Maman! C'est quoi cette bête noire dans l'eau? '' Puis quand j'ai regardé, j’ai vu la chemise [de Liam] qui flottait , se souvient-elle.

Liam a quitté l'hôpital sans aucune conséquence grave. Photo : Marlène Clergema

Mon ami l’a immédiatement retiré de l'eau, l’a couché sur le dos et a commencé à pratiquer les manœuvres de réanimation pendant qu’on appelait le 911 , dit-elle d’une voix soulagée. Liam a aujourd'hui 5 ans.

Il a été hospitalisé pendant cinq jours , précise Mme Clergema.

Elle décrit aussi les sentiments qui envahissent un parent à ce moment-là.

Il n'y a aucun mot dans mon vocabulaire qui puisse expliquer ce que j’ai ressenti. Je pleurais, je pleurais, je pleurais , raconte-t-elle avec émotion comme si elle revivait la scène.

Aujourd'hui, Liam n'a plus peur de l'eau. Il suit des cours de natations avec ses deux soeurs. Photo : Marlène Clergema

Liam a eu longtemps peur de l’eau par la suite et, à chaque cours de natation, il disait avoir envie de faire pipi lorsque c’était à son tour de sauter dans l’eau. Mais aujourd’hui, il nage comme un gros poisson dans l’eau , lance sa maman.

Des chiffres à prendre au sérieux

Stephanie Bakalar, une mère de famille et responsable des communications de la Société de sauvetage de l'Ontario, affirme que les piscines dans les cours arrière des maisons sont des lieux où le risque de noyade d'enfant de moins de cinq ans est particulièrement élevé. Elles représentent en fait un tiers des décès liés à l'eau.

Stephanie Bakalar est la responsable des communications de la Société de sauvetage de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

« Ces chiffres sont absolument dévastateurs. C'est très inquiétant et bouleversant. » — Une citation de Stephanie Bakalar, responsable des communications de la Société de sauvetage de l'Ontario

En effet, la Société de sauvetage de l'Ontario indique qu'environ 152 personnes meurent par noyade en Ontario par année et que 12 % des noyades se produisent dans des piscines privées (9 % au plan national).

Au Canada, environ 63 % des victimes de moins de 5 ans se sont noyées alors qu'elles étaient seules près de l'eau et 92 % se sont noyées alors que la personne qui surveillait était absente ou distraite, selon la Société de sauvetage de l'Ontario.

Un appel à la vigilance

La Dre Anne-Claude Bonnin est une pédiatre au CHU Sainte-Justine de Montréal. Photo : Anne-Claude Bonnin

Ces statistiques interpellent aussi la pédiatre au Centre hospitalier Sainte-Justine (CHUSJ) de Montréal Anne-Claude Bonnin, qui en appelle à une vigilance accrue des adultes.

On pense qu’on aura le temps de réagir, mais non. Un enfant peut se noyer en moins de 30 secondes et il se noie parfois dans le silence , décrit Dre Bonnin, mère de quatre enfants et grand-mère de cinq petits-enfants.

Elle met aussi les parents en garde contre l’utilisation du cellulaire alors que les enfants sont dans l’eau, car le cellulaire cause de la distraction .

Elle insiste sur le fait de ne jamais laisser les enfants sans surveillance même pour un court moment et rappelle l’importance d’établir des règles et d’imposer des limites aux enfants lorsqu’ils sont autour de la piscine.

Si les adultes doivent entrer dans la maison, les enfants aussi doivent les suivre même s’ils ne veulent pas et rechignent , ajoute la pédiatre.

« Une fois qu'on est entré, pour éviter que l'enfant échappe à sa surveillance, on doit fermer les portes à clé. » — Une citation de Dre Anne-Claude Bonnin, pédiatre

Selon la Société de sauvetage de l'Ontario, environ 152 personnes meurent noyées en Ontario chaque année et12 % des noyades se produisent dans des piscines privées. Photo : iStock / Anton Sokolov

Mme Bakalar va encore plus loin et suggère l'installation d'une clôture autour de la piscine, dont les portes sont munies d'un système d'alarme.

J'ai appris de cette mauvaise expérience-là. Je ne la souhaite à aucun parent , admet la maman de Liam.

Elle exhorte d’ailleurs les parents à apprendre à donner les premiers soins en cas de noyade et à inscrire leurs enfants à des cours de natation .