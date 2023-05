Lévis à la recherche de terrains pour les fournisseurs du Chantier Davie

Une trentaine d’entrepreneurs et de maires reviennent tout juste d'une visite de chantiers maritimes européens pour s’inspirer et se préparer aux contrats à venir du gouvernement fédéral sur la Rive-Sud. Bien que des négociations soient encore en cours, le chantier Davie espère obtenir des contrats pour la construction de sept brise-glaces. Le gouvernement du Québec a annoncé en avril investir 519 M de dollars pour aider à la modernisation du chantier qui doit s’amorcer en 2024. De mégas hangars doivent voir le jour sur le sol lévisien.

Il faudra trouver de nouveaux terrains puisque les chantiers en France nous disent que règle générale, il faut que les fournisseurs soient le plus près possible de l’installation , explique le maire.

Près de 1000 fournisseurs répartis partout au Québec seront appelés à travailler pour le chantier une fois les contrats officiellement signés et octroyés par Ottawa. Mais vu l’ampleur des pièces à construire et des délais serrés, plusieurs devront déménager, sur la Rive-Sud du Saint-Laurent.

« Qu’est-ce qu’on s’est rendu compte, c’est que 75 % de l’ensemble des travaux sont assurés par des entreprises entourant le chantier! » — Une citation de Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Le maire de Lévis Gilles Lehouillier revient d’une mission en France sur la construction navale. Son « défi numéro 1 » sera de trouver des terrains pour de futurs fournisseurs du Chantier Davie. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

En théorie, Chantier Davie espère livrer à la Garde côtière canadienne son premier brise-glace en 2030.

C’est sûr que ça va nous amener une chaîne de fournisseurs qui vont avoir rapidement besoin de sites. Mais on est capable de s’organiser , lance le maire.

Gilles Lehouillier compte sur le parc industriel et d’innovation pour y trouver des espaces. Pas question de toucher aux terres agricoles, dit-il.

Non, non! On ne touchera pas au zonage agricole. On a l’espace voulu. Mais il faut qu’on s’organise, il faut qu’on agence tout cette arrivée-là.

Repenser Lévis comme milieu de vie

Le maire de Lévis le répète aussi depuis maintenant des années, le boom économique sera extrêmement important pour sa ville. Il devra revoir les déplacements en ville, le transport en commun et l’accès au chantier. La pénurie de logements sera aussi au menu.

On parle minimalement de 2500 nouveaux travailleurs qui vont s’ajouter uniquement sur le site du chantier. Mais imaginez les fournisseurs autour!

« On va devenir un pôle attractif à l’immigration. » — Une citation de Gilles Lehouillier, maire de Lévis

La Ville de Lévis créera aussi un comité de travail stratégique pour appuyer la construction navale, chez elle.

Les fournisseurs devront aussi augmenter leur capacité de production de 20 à 30 % pour répondre aux besoins du chantier Davie. Le défi de trouver de la main-d’œuvre s’annonce ardu. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

S’installer à Lévis : une nécessité

De l’autre côté du fleuve, à Saint-Augustin-de-Desmaures, Gaétan St-Jean revient aussi de France. Le président d’EBM Laser travaille déjà comme fournisseur pour le chantier Davie. Il fabrique et découpe des pièces d’acier et d’aluminium. Mais les contrats du fédéral s’annoncent inédits.

Ça va être une obligation d’augmenter notre capacité de production de plus de 20 à 30 %. Et ça, c’est pour l’ensemble des sous-traitants relié au chantier , explique le fondateur de l’entreprise.

Gaétan St-Jean est le président et fondateur de EBM Laser. Il devra transférer une partie de ses activités à Lévis pour répondre aux besoins du chantier Davie. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Gaétan St-Jean a déjà entamé la formation d’employés pour la robotisation encore plus poussée de son entreprise pour répondre aux besoins du chantier Davie, mais il devra aussi s’installer à Lévis.

EBM Laser souhaite construire des monocoques de navire. Des immenses pièces de 70 pieds de long et de 15 pieds de haut impossibles à transporter sur le réseau routier et encore moins sur les ponts.

Tout est en train de se développer, explique Gaétan St-Jean en parlant du futur site de son entreprise sur la Rive-Sud. Ça peut être à Lévis, ça peut être sur le chantier, ça peut être à proximité du chantier. C’est un début de discussion.

Le défi est immense pour son entreprise. Il a 100 employés actuellement répartis dans trois petites usines. D’ici cinq ans, Gaétan St-Jean devra se trouver au moins 75 soudeurs pour fournir les commandes du chantier Davie.

Des entreprises du secteur maritime s’organisent actuellement pour faire des représentations auprès des gouvernements pour sensibiliser les centres de formation, cégeps et universités à la formation de cette main-d’oeuvre.