La Ville d’Ottawa lance sa saison de la construction

L'arrivée du beau temps marque souvent le début de la période de construction à Ottawa. Cette année encore, les résidents n'échapperont pas aux bruits des marteaux-piqueurs et de la machinerie lourde qui accompagneront le chant des hirondelles.

Les cônes orange seront nombreux sur les routes d’Ottawa alors que la Ville prévoit investir plus de 800 millions de dollars pour améliorer ses infrastructures routières au cours des prochains mois.

Le coût des chantiers : Le coût des chantiers : 245,9 M$ Réfection de routes et de conduites d'eau et d'égout 136 M$ Réfection des routes 61 M$ Bâtiments et parcs 34,4 M$ Structures des ponts 15,7 M$ Ponceaux 7,7 M$ Réfection des trottoirs et des sentiers

Cette enveloppe permettra entre autres de financer des projets majeurs comme la réfection du pont Chef-William-Commanda, la revitalisation du chemin de Montréal ainsi que celle de la rue Bank.

La Ville prévoit investir plus de 800 millions de dollars pour rafraîchir et améliorer ses infrastructures routières cette année. Photo : Courtoisie/Ville d'Ottawa

Par ailleurs, une bonne partie de l’enveloppe de la Ville, soit 47 millions de dollars, sera consacré à la réfection des rues Albert, Queen et Slater et de l’avenue Bronson, où il est prévu de remplacer les conduites d’eau datant de plus d’un siècle. La réfection complète de la chaussée ainsi que l’aménagement de nouvelles pistes cyclables seront au menu de ce chantier colossal.

La conseillère du quartier Somerset, Ariel Troster, appelle les citoyens à prendre leur mal en patience.

La Ville reconnaît l’impact de la construction sur l’activité journalière des résidents, on essaie de minimiser les perturbations autant que possible , avoue la conseillère. J’habite moi-même près d’un chantier de remplacement d'égouts, je sais que c’est bruyant, mais les résultats à la fin seront incroyables.

D'ailleurs, plusieurs artères seront temporairement fermées à la circulation au centre-ville pour faciliter les travaux qui prendront fin à l’automne 2024.

Même tendance

Alors que l’enveloppe de revitalisation des infrastructures municipales peut sembler élevée, celle-ci s’inscrit dans la même veine que les années précédentes, selon la Ville.

La saison de construction de cette année représente un peu plus d'investissements que l'année dernière, mais nous suivons notre plan financier à long terme et nous pouvons donc dire que nous investissons en moyenne les mêmes montants , explique Carina Duclos, directrice des services d'infrastructure à la Ville d'Ottawa.

Interrogé à savoir si le manque de main-d'œuvre ou les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement auront un impact sur les chantiers, le maire d’Ottawa Mark Sutcliff s’est montré confiant.

Le maire d'Ottawa présente les chantiers à venir pour l'année 2023. Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

Il y a toujours des défis à relever avec les projets de construction, mais certains imprévus sont intégrés dans les budgets , confie le maire. Mais je suis convaincu que nous pourrons réaliser ce que nous voulons dans le cadre du budget prévu pour 2023.

D’autres chantiers d'envergure se poursuivent cet été dans la capitale comme l’étape 2 du train léger et la construction de la future bibliothèque centrale d’Ottawa, nommée Ādisōke, qui devrait ouvrir en 2026.

Avec les informations de Nafi Alibert