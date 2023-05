Un autre dermatologue nord-côtier fait du dépannage à l’hôpital de Baie-Comeau. Pendant ce temps, un peu plus de 2500 demandes sont en attente pour une consultation.

Moins d'un quart des Nord-Côtiers voient leur dermatologue dans les délais prescrits. Photo : Radio-Canada

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord assure déployer des efforts pour réduire ces délais et ceux-ci semblent porter leurs fruits. Deux dermatologues arriveront dans la région en 2024, tandis qu’un autre devrait se joindre à l'équipe en 2026. Si aucun d’entre eux ne quitte la région durant cette période, Sept-Îles et Baie-Comeau pourraient se retrouver avec deux dermatologues chacune.

Avec nos démarches de recrutement, nous avons bon espoir que nous pourrons grandement améliorer les délais d’accès aux services pour la population , affirme le directeur des communications du CISSS de la Côte-Nord, Pascal Paradis.

Pendant ce temps, le regroupement Coalition priorité cancer réclame des mesures de sensibilisation et de protection contre le cancer de la peau. Sa directrice générale, Eva Villalba, croit qu’avec le manque de dermatologues en région, la télémédecine est une des solutions pour diminuer le temps d’attente. C’est un outil très intéressant pour les régions dit-elle. Ça peut rassurer les gens .

Or, le CISSS de la Côte-Nord n’offre pas la télémédecine en dermatologie pour l’instant. L’établissement compte ajouter la télémédecine à ses services à mesure que des médecins s’ajoutent à son escouade, explique par courriel M. Paradis, afin d’offrir des services de proximité à la population nord-côtière dans les meilleurs délais selon la condition clinique de consultation.

La Coalition priorité cancer demande par ailleurs aux municipalités de la province d’aménager des zones d’ombre dans les espaces publics et de distribuer de la crème solaire gratuitement dans les parcs.

Selon le Registre québécois du cancer, la forme la plus dangereuse du cancer de la peau, l’incidence du mélanome, a grimpé de 138 % entre 2009 et 2019 dans la province.