Bécancour, Trois-Rivières, Shawinigan désignées Vallée de la transition énergétique

François Legault a lancé officiellement la troisième zone d’innovation sous la désignation de Vallée de la transition énergétique. Cette annonce était attendue depuis longtemps dans la région de la Mauricie—Centre-du-Québec. Le premier ministre a annoncé que son gouvernement investira plus de 8 millions $ pour la réalisation de sept projets d’infrastructures et de recherche.

Une somme de 5 millions $ sera versée au Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) pour appuyer les recherches définies dans la zone d’innovation et créer de nouvelles chaires de recherche.

Un comité scientifique sera mis sur pied pour regrouper l’expertise en lien avec les axes définis pour la zone. C’est l’Université du Québec à Trois‑Rivières (UQTR) qui chapeautera le comité, composé de 18 membres. Il comprendra des chercheurs de l’ UQTR et de différentes universités québécoises, un représentant de l’Université Concordia, des chercheurs provenant des entreprises et deux observateurs de la direction générale de l’organisme Vallée de la transition énergétique et du FRQNT .

Quatre études préliminaires portant sur des projets d’implantation d’infrastructures bénéficieront d’un investissement de 317 000 $ pour bonifier ce qui est déjà en place.

Un conseil d’administration comptant 15 membres sera formé pour la gouvernance de la zone d’innovation. Il sera composé de représentants industriels et d'organisations, de municipalités, de milieux de l’enseignement, des Premières Nations ainsi que d’observateurs du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, et d’Investissement Québec. Une somme de 3 millions $ y sera consacrée.

Début de la construction

Par ailleurs, GM et POSCO Future M investissent 600 millions $ pour la construction d’une usine de production de matériaux actifs de cathodes au parc industriel et portuaire de Bécancour. L’usine Ultium CAM, dont la construction est déjà commencée, créera 200 emplois. Le gouvernement du Québec lui accorde 152 millions $ en subventions. Si l’entreprise demeure dans la région pendant 10 ans, 134 millions $ seront pardonnables , selon François Legault. Le fédéral allonge de son côté une enveloppe de 147 millions $.

Plus de détails à venir.