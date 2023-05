Boutique Vo2 se place à l’abri de ses créanciers

C’est ce qu’a confirmé le propriétaire des deux compagnies, Dominic Piché, par l’entremise du syndic Raymond Chabot.

Boutique Vo2, qui est spécialisée dans la vente d’équipements sportifs, a 30 jours pour déposer une proposition concordataire à ses créanciers qui pourrait mener vers une restructuration de l'entreprise.

J'ai comme été un petit peu trop optimiste dans ma décision d'acheter une bâtisse, mais on prévoyait disons un 24 mois d'augmentation du chiffre d'affaires tandis que ça n'a pas été ça. Ça a coupé tout d'un coup fait. Donc, oui il y a eu deux briques, il y a eu la brique des fournisseurs qui ont livré, donc ce que ça a fait, ça a augmenté l'inventaire de mettons 600 000 $. À un moment donné, ça devient trop lourd , a t-il expliqué lors d’une entrevue accordée à Radio-Canada, lundi.

La compagnie qui possède la bâtisse fait face à une faillite de 1,5 million de dollars. Le commerce y avait déménagé il y a quelques mois, tout près du local qu’il louait auparavant.

Les clients s'étaient d'abord butés à une porte fermée, avec une simple mention comme quoi le commerce était fermé pour inventaire. Cette affiche a par la suite été retirée.

L'ancien associé de Dominic Piché, Stephan Perron, avait raconté, il y a deux semaines, qu'il avait exprimé des doutes sur l'opportunité d'acheter une bâtisse puis de la rénover. Avant de se séparer, il avait affiché sa préférence pour un virage vers la vente en ligne.

Rappelons qu'au plus fort de la pandémie, un réel engouement pour le vélo avait été observé, alors que les fabricants avaient eu peine à répondre à la demande. Ces derniers avaient connu des ralentissements, notamment en raison du manque de pièces en provenance de sous-traitants.

Réplique à Vélos Spherik

Par ailleurs, Dominic Piché tient aussi à préciser qu'il a remis des vélos au fabricant Vélos Spherik, basé à Québec, à la suite de retards de livraison pour une commande de vélos à pneus surdimensionnés.

La semaine passée, le fabricant affirmait que des indices laissaient croire que Boutique Vo2 connaissait des difficultés financières après avoir récupéré pour 150 000 $ de vélos.

Comme il y a eu un retard de trois mois, les clients ont pas mal tous annulé leurs vélos. Donc moi, quand Spherik m'a livré les 2022 au mois de mars, bien là on était pris avec une première grosse cargaison de vélos… C'était les vélos d'hiver, mais là on était rendu au printemps. Donc là, on a dû supporter cet inventaire-là, mais non seulement ça, mes vélos étaient commandés pour l'hiver 2022-23. Moi, quand j'ai vu ça au mois de juin. J'ai appelé Dominic de Spherik. Je lui ai dit: "Dominic, j'ai 80 vélos Spherik, des fatbikes. Il faut que tu m'annules ça" , a-t-il raconté.

D'après un reportage de Roby St-Gelais