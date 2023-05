Les cinq MRC de la région s’unissent pour attirer des travailleurs étrangers

Les municipalités régionales de comté (MRC) de la région se réunissent sous une seule bannière, le Grand Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour consolider leurs efforts en matière d’immigration et attirer plus de travailleurs étrangers dans les entreprises. Le gouvernement du Québec a investi 1,2 million de dollars dans cette nouvelle stratégie de recrutement.

L'objectif est également d’augmenter la portée de leurs efforts de recrutement. Quand on sortait à l'international, on avait toujours les deux petits kiosques Saguenay et Lac-Saint-Jean et on se disait que ça n'avait pas de sens, être une région séparée, explique le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon. Parce que là, on n'en est plus à se diviser. Si on veut survivre, il faut absolument travailler ensemble.

Rappelons que la Ville de Saguenay est considéré comme étant une MRC dans ce type de regroupements.

Attirer les francophones

Cette annonce s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d'accueillir principalement des immigrants qui parlent français. Elle vise donc à charmer les francophones déjà établis au pays ou encore qui vivent à l'étranger, comme l’indique la ministre responsable de la région, Andrée Laforest.

On veut accueillir vraiment plus d'immigrants, on veut franciser également nos immigrants, soutient-elle. Il y a plusieurs mesures qui sont données dans les organismes municipaux pour la francisation. Aujourd'hui, c'est comme un grand signal qu'on lance parce que oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est grand, mais aussi on travaille ensemble.

Le logo de la campagne représente les cinq MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Gracieuseté

Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, les travailleurs étrangers sont la solution pour bien des employeurs. 360 entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont accueilli plus de 2500 travailleurs étrangers dans les deux dernières années. 10 000 [nouveaux] citoyens en 10 ans, c'est ce qu'on a besoin pour se maintenir, ce n'est même pas des besoins d'agrandir, ce sont des besoins d'ambition , indique la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Pour Yanick Baillargeon, il faut également des stratégies pour s’assurer que les travailleurs étrangers viennent en région et ne restent pas dans les grands centres. C'est sûr qu'il va falloir que les critères soient plus facilitants pour les régions, ajoute-t-il. Dans les dernières années, ça allait vers les grands centres. Il faut trouver des solutions pour attirer les immigrants vers les régions et les garder.

La nouvelle campagne est déployée via un site Internet, des publicités numériques et une présence accrue sur les réseaux sociaux. Le premier test du Grand Saguenay-Lac-Saint-Jean sera cette semaine au Salon de l'immigration de Montréal.

Avec des informations de Béatrice Rooney