Marjo, Garou et FouKi au Grand spectacle de la Fête nationale à Montréal 

Après avoir été présenté sur la Place des festivals l’an dernier, le Grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal sera de retour au parc Maisonneuve le 24 juin à 20 h. L'événement mettra en vedette Marjo, Garou, Fouki et plusieurs autres, alors qu'un hommage sera rendu au comédien Michel Côté, décédé lundi à l’âge de 72 ans .

Pierre-Yves Lord tiendra pour une deuxième année la barre du Grand spectacle, qui réunira sur scène Marjo, Garou, Isabelle Boulay, FouKi, Mélissa Bédard, Souldia, Jay Jay, Lydia Képinski, P’tit Belliveau, Scott-Pien Picard et Justin Boulet.

Le spectacle est mis en scène par Pierre Séguin, qui en assurera également la réalisation pour la télévision. L’événement sera diffusé dès 20 h 30 à ICI Radio-Canada Télé et à TVA, ainsi que sur les ondes des stations musicales de Cogeco Média : le 96,9 CKOI, les cinq stations Rythme et Cime.

Ceux et celles qui veulent continuer à faire la fête pourront poursuivre la soirée de 22 h 30 à minuit alors que Pierre-Yves Lord s’emparera des platines, avant de laisser la place au groupe Qualité Motel.

Un hommage à Michel Côté

Pierre-Yves Lord affirme aussi qu’une place sera faite durant la soirée pour honorer la mémoire du comédien Michel Côté, décédé lundi, qui était d'ailleurs porte-parole de la Fête nationale en 2018.

Ça reste à placer, mais c’est sûr qu’on se doit de saluer sa mémoire. Quand on parle de monument… Il occupe une place tellement importante dans nos cœurs, dans tellement de styles et tellement de registres , explique-t-il.

Dans un événement comme la Fête nationale, on se doit de saluer nos héros.

Michel Côté, qui s'est éteint lundi, s'était retiré de la vie publique pour une période indéterminée en 2022, en raison d’une maladie de la moelle osseuse. Photo : Radio-Canada

Le retour du défilé dans les rues de Montréal

Les célébrations de la 189e Fête nationale du Québec à Montréal marqueront aussi le retour du traditionnel défilé dans les rues de la métropole, qui aura lieu le même jour que le spectacle, avec un départ à 13 h 30 sur le boulevard Saint-Joseph est, à l’angle de la rue Molson.

Le public est invité à suivre les artistes qui animeront le défilé jusqu’au parc Maisonneuve, où se tiendra la répétition générale du Grand spectacle de 12 h 30 à 17 h 30. Rappelons que l’an dernier et en 2021, l’équipe de la Fête nationale avait proposé un défilé stationnaire, ou inversé , c'est-à-dire qui ne déambulait pas dans les rues de la ville.