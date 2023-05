L’ancien bureau de poste de Bathurst, le célèbre édifice de pierres avec sa tour et ses horloges dans le centre-ville, reprendra vie et sera investi d’une nouvelle mission.

Pour la Ville de Bathurst, il s’agira d’une autre occasion de revitaliser ce bâtiment historique et patrimonial construit il y a plus de 140 ans. Au cours des années, il a eu de nombreuses vocations, dont un commerce d'articles de plein air et les quartiers généraux du festival d’été de la ville, les Journées Hospitalité.

Vue extérieure d'un côté de l'ancien bureau de poste de Bathurst. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Cette fois-ci, on misera sur la nouvelle génération de citoyens.

Son premier étage servira de centre communautaire pour les événements socioculturels, privés ou publics. Des bureaux seront à louer au deuxième étage.

Un plan d’affaires et un plan de préservation

Old Bathurst Post Office Preservation Project, une organisation sans but lucratif formée d’un groupe de citoyens, élaborera un plan d’affaires et un plan de préservation du bâtiment construit de 1881 à 1886. On veut ainsi prolonger la vie de l’édifice, en plus de conserver son caractère patrimonial.

Quelques dignitaires à la conférence de presse annonçant la rénovation de l'ancien bureau de poste de Bathurst. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Cet ancien bureau de poste, situé au coin de la rue Main et de l’avenue Douglas, a été conçu par l’architecte en chef du Canada, Thomas Fuller. Il est l’un des 81 bureaux de poste construits dans le cadre d’une initiative gouvernementale réalisée entre 1881 et 1896.

Il a aussi servi de douane jusqu’en 1959, puis de manège militaire pour le 2e bataillon du Royal New Brunswick Regiment.

La structure a été désignée bâtiment historique provincial en 1989.

En 1997, le bâtiment a été offert à la Ville de Bathurst. Il est vacant depuis plusieurs années.

Un premier engagement financier

Le club Rotary de Bathurst s’est engagé à investir 10 000 $ par année pendant cinq ans pour commencer les travaux de rénovation.

Le club Rotary de Bathurst a offert un don de 50 000 $ (10 000 $ sur cinq ans) pour aider aux rénovations de l'ancien bureau de poste de Bathurst. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Nous devons effectuer un travail de conception afin d’adapter le bâtiment pour en faire un centre communautaire. Un projet de préservation comme celui-ci ne peut pas se réaliser sans argent. Il faudra donc trouver les fonds nécessaires , a expliqué Brian Hoffman, porte-parole du groupe Old Bathurst Post Office Preservation Project.

Pour le député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford, René Legacy, l’ancien bureau de poste de Bathurst lui rappelle des souvenirs de jeunesse.

Quand j’étais jeune et qu’on se promenait en bicyclette, c’était vraiment la tour iconique qu’on allait voir et qu’on essayait de suivre. Au centre-ville, c’est tellement une présence importante que les gens peuvent voir , a-t-il indiqué.

Avec les informations de Mario Mercier