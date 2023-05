Plus de 600 000 exemplaires vendus pour le jeu The Outlast Trials de Red Barrels

Les membres du studio québécois Red Barrels ont de quoi célébrer : leur nouveau jeu vidéo d’horreur et de survie The Outlast Trials, lancé en accès anticipé sur Steam le 18 mai dernier, cumule déjà plus de 600 000 exemplaires vendus.

« On est comme sur un nuage. C’est ce qu’on espérait. Tu n'oses pas trop y croire tant que ça n'arrive pas. » — Une citation de Philippe Morin, cofondateur du studio Red Barrels

Ces chiffres s’inscrivent dans la continuité pour la série à succès Outlast du studio indépendant du Vieux-Montréal, qui en est à son troisième jeu (plus une extension). Le premier opus, qui a 10 ans cette année, s’est vendu à quelque 20 millions d’exemplaires depuis son lancement.

Par ailleurs, le succès que connaît actuellement The Outlast Trials a permis de presque doubler les ventes quotidiennes des deux titres précédents, avance Philippe Morin.

Il y a une dizaine de jours, The Outlast Trials se hissait déjà parmi les jeux les plus diffusés sur la plateforme Twitch, ainsi qu'au palmarès des meilleurs vendeurs sur Steam. Au moment d’écrire ces lignes, il figure au 4e rang de cette catégorie, derrière la console portable de jeux en nuage Steam Deck, et les jeux Destiny 2 et Counter-Strike: Global Offensive.

Sur ce même site, le titre récolte près de 15 000 commentaires, dont 94 % sont positifs.

« Ça permet d’envisager le futur avec beaucoup d’espoir. » — Une citation de Philippe Morin

Un accès anticipé

Les 600 000 exemplaires vendus sont un exploit pour un studio indépendant, mais aussi pour un jeu offert en accès anticipé, c’est-à-dire qui compte encore changer selon les commentaires reçus du public.

On est encore à l'étape de mettre les fondations de l'environnement , explique Philippe Morin.

« En ce moment, ce qu’on remarque, c'est qu'il y a quelques trucs à faire pour rendre le jeu plus accessible dans les premières heures de jeu. » — Une citation de Philippe Morin

Dans The Outlast Trials, les joueurs et les joueuses tentent de survivre à une thérapie utilisant des méthodes avancées de lavage de cerveau et de contrôle de l’esprit .

L'un des changements majeurs avec ce nouvel opus est l'ajout d'un mode multijoueur en ligne, en plus du mode solo.

« On s'est inspirés du film Saw, surtout Saw 2 pour comprendre comment ça se passe de travailler avec des inconnus à qui tu ne fais pas 100 % confiance, et avec qui tu n'as pas le choix de collaborer pour survivre. » — Une citation de Philippe Morin

L'autre nouveauté est l'ajout de saisons pour le jeu, un nouveau modèle pour Red Barrels, qui leur permettra de pérenniser The Outlast Trials.

Pour nous, le plaisir va commencer avec les saisons. On n'a jamais travaillé aussi longtemps sur un jeu. On a plein d'idées qu'on se garde pour plus tard , mentionne le cofondateur du studio.