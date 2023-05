Plus de 500 000 exemplaires vendus pour le jeu The Outlast Trials de Red Barrels

Les membres du studio québécois Red Barrels ont de quoi célébrer : leur nouveau jeu vidéo d’horreur et de survie The Outlast Trials, lancé en accès anticipé sur Steam le 18 mai dernier, cumule déjà plus de 500 000 exemplaires vendus.

Ces chiffres s’inscrivent dans la continuité pour la série à succès Outlast du studio indépendant du Vieux-Montréal, qui en est à son troisième jeu (plus une extension). Le premier opus, qui a 10 ans cette année, s’est vendu à quelque 20 millions d’exemplaires depuis son lancement.

Dans ce nouveau titre, les joueurs et les joueuses tentent de survivre en équipe en ligne ou en solo à une thérapie utilisant des méthodes avancées de lavage de cerveau et de contrôle de l’esprit .

« Six ans de développement [et] une montagne russe d'émotions. Mais aujourd'hui, je suis fier de notre jeu et de toute l'équipe. » — Une citation de Philippe Morin, cofondateur de Red Barrels

Il y a une dizaine de jours, The Outlast Trials se hissait déjà parmi les jeux les plus diffusés sur la plateforme Twitch, ainsi qu'au palmarès des meilleurs vendeurs sur Steam. Au moment d’écrire ces lignes, il figure au 4e rang de cette catégorie, derrière la console portable de jeux en nuage Steam Deck, et les jeux Destiny 2 et Counter-Strike : Global Offensive.

Sur ce même site, le titre récolte près de 15 000 commentaires, dont 94 % sont positifs.

Un jeu encore en accès anticipé

C’est un exploit pour un studio indépendant, mais aussi pour un jeu offert en accès anticipé, c’est-à-dire qui pourrait encore changer.

The Outlast Trials est une expérience complexe et la production la plus difficile à laquelle le studio ait jamais été confronté. Nous avons besoin de vos commentaires pour nous aider à affiner et à équilibrer le jeu , détaille Red Barrels sur la page Steam du jeu.

« En plus des corrections de bogues et des améliorations de l'équilibre et de jouabilité de base, nous prévoyons d'ajouter plus d'épreuves, de défis, d'ennemis, d'avantages et d'options de personnalisation. » — Une citation de Le studio Red Barrels

Le studio précise que la plupart de ces nouveaux éléments seront inclus progressivement lors de la phase d’accès anticipé du jeu.