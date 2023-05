La Ville de Winnipeg prévoit un déficit de 27 millions $

En comparaison, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022, le déficit s'élevait à 53,9 millions de dollars, selon la Ville.

D'après un communiqué de presse publié lundi, avec l’approbation du conseil municipal, Winnipeg pourra puiser dans la réserve d’équilibrage pour couvrir jusqu’à 19,5 millions de dollars du déficit en cours.

De ce fait, le solde de la réserve d’équilibrage risque d’être « complètement épuisé » d’ici la fin de l’année 2023. Il affichait un solde de 5,3 millions de dollars à la fin de l’année 2022.

Le Service de police de Winnipeg (12,8 millions de dollars) et le Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg (7,4 millions de dollars) ont engendré des insuffisances de fonds dans le budget 2023, d'après Winnipeg.

Dans son communiqué de presse, la Ville précise que ces déficits sont causés par la gestion des dépenses et à des recettes plus faibles que prévu au niveau de l’application de la loi pour la police et par des heures supplémentaires liées aux incendies et aux coûts associés à l’indemnisation des accidents du travail pour les autres services d'urgence.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Moins d'effets de la pandémie

Quant aux répercussions de la COVID-19, elles « se sont atténuées en 2023 », d'après Winnipeg. Un budget de 19,7 millions de dollars est prévu pour les répercussions financières liées à la pandémie COVID-19.

Il demeure toutefois moins élevé que les années précédentes, à savoir 53,5 millions de dollars en 2022 et 73 millions de dollars en 2021.

Ainsi, la Ville prévoit de présenter un plan d’action pour couvrir le reste du déficit s’élevant à 7,5 millions de dollars. Elle précise que ce plan sera présenté lors de la prochaine séance du Comité d’orientation permanent, qui aura lieu le 30 juin.

Avec les informations de Bartley Kives